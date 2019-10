Enfrentamientos en Bolivia: oficialismo invita a Mesa a participar en auditoría

“Quiero decirle a Álvaro García Linera (vicepresidente), a pecho descubierto (…) Me acusa de generar violencia mintiendo descaradamente. Debo decirle aquí estoy, o voy preso o voy a la Presidencia.

No tenemos miedo carajo!!! (…) Señor Morales, señor García Linera, no hay opción para el miedo, no hay opción para el retroceso, no hay opción para rendirse. Estamos decididos a enfrentar el autoritarismo camino a la dictadura, el autoritarismo que pretende robarnos una elección”.Carlos Mesa, candidato presidencial de la oposición boliviana