Chilena-canadiense elegida diputada en el Parlamento de Ottawa

Con Soraya Martínez Ferrada, candidata por el Partido Liberal de Canadá en la circunscripción de Hochelaga, en el este de la ciudad de Montreal, pudimos conversar antes de las elecciones canadienses del 21 de octubre pasado.

En pleno trabajo de seducción del electorado de la circunscripción, Soraya tuvo que tocar a 15.000 puertas para explicar su programa. Yo la vi en la entrada del metro Viau presentándose y repartiendo información sobre su plan de trabajo y todo parece indicar que su trabajo no fue en vano. Es una victoria bien merecida.

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON SORAYA MARTÍNEZ

Pero la victoria no fue fácil, 9 candidatos se presentaron en la circunscripción Hochelaga: Stepan Balatsko por el Partido Popular, Chinook Blais-Leduc por el Partido Rhinocéros, Chistine Dandenault del Partido Marxista Leninista, JP Fortin del Partido Comunista, Christine Marcoux del Partido Conservador, Robert D. Dorais del Partido Verde, Catheryn Roy-Goyette del Nuevo Partido Democrático, Simon Marchand del Bloque Quebequense y Soraya Martínez Ferrada del Partido Liberal de Canadá.

La lucha se hizo fundamentalmente entre Soraya Martínez Ferrada, que al final de la noche cosechó 18.008 votos y Simon Marchand del Bloque Quebequense que venía siguiéndola casi en el codo a codo con 17.680. Solo una diferencia de 328 votos separaron a los dos políticos. Una victoria que podríamos calificar de muy apretada.

Recordemos que la circunscripción de Hochelaga estaba en manos del Nuevo Partido Democrático desde 2011, cuando la famosa ola naranja del difunto jefe del NPD JackLayton hizo elegir a Marjolaine Boutin-Sweet, que no se presentó para estas elecciones. La candidata del NPD en la circunscripción fue Catheryn Roy-Goyette, que terminó en tercer lugar con 11.451 votos.

Ya lo dijimos en nuestra entrevista anterior, Soraya no es una novicia en política. Ella fue consejera principal de la ex ministra del Patrimonio canadiense y ahora ministra de Turismo, Mélany Joly, un ministerio que ahora ocupa Pablo Rodríguez, el otro latino canadiense en el Parlamento de Ottawa. Fue consejera municipal del ex alcalde de Montreal, Gérald Tremblay. Fue jefa de gabinete de la política quebequense Louise Harel.

Y desde la noche del 21 de octubre, su sueño de convertirse en diputada en el Parlamento de Canadá se hizo realidad. Con ella conversamos sobre esas elecciones y su nueva realidad.