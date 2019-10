Entidad humanitaria suspende tareas en Sudán del Sur

La Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte de Naciones Unidas, anunció que suspendió los procedimientos para detección del ébola en Sudán del Sur, luego que 3 de sus funcionarios fueron asesinados en ese país.

La OIM sostuvo en una declaración que los integrantes de su personal perecieron durante un enfrentamiento entre facciones rivales en la región central sudanesa.

El texto informa que la organización decidió suspender sus tareas de detección de la enfermedad del ébola en 5 puntos fronterizos entre Sudán del Sur, Uganda y la República Democrática del Congo, donde un brote de ese mal ya ha producido la muerte de miles de personas.

Las víctimas, una mujer y dos hombres, quedaron en el medio del intercambio de disparos entre dos grupos enfrentados, según confirmó la entidad.

Además, el comunicado confirmó que el hijo de 4 años de la mujer muerta y otra voluntaria fueron secuestrados durante el ataque.

Otros dos hombres resultaron con heridas, uno de ellos por un disparo de arma de fuego.

El personal de las organizaciones internacionales como la OIM es frecuentemente blanco de ataques y otro tipo de acciones por parte de grupos armados, que buscan llamar la atención mundial en relación con sus reclamos y ejercer presión sobre las autoridades.

Sudán del Sur se encuentra inmerso en un conflicto que se inició en 2013.

El año último, al menos 10 trabajadores humanitarios desaparecieron en la misma región donde se produjo la agresión de la que fueron víctima los integrantes de la OIM.

Hasta el momento no se ha podido establecer con claridad quiénes participaron en los últimos enfrentamientos. En el pasado, fuerzas gubernamentales chocaron con combatientes pertenecientes al Frente Nacional de Salvación, liderado por el ex general rebelde Thomas Cirillo Swaka, que no tomó parte en el acuerdo de paz firmado el año último entre el presidente Salva Kiir y el ex vicepresidente Riek Machar.

En su declaración, la entidad repudió el ataque y sostuvo que “el personal humanitario y los civiles no deberían ser objetivo de los actos de odio y violencia” que no tienen relación directa con sus actividades.

La región se encuentra afectada por un brote importante del virus del ébola y la contención del mismo depende, en buena medida, de los esfuerzos que llevan a cabo entidades como a OIM.

Fuente: The Canadian Press.