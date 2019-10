Pesca ilegal: la Unión Europea le saca la «tarjeta amarilla» a Ecuador

Ecuador debe intensificar su lucha contra la pesca ilegal, advirtió la Comisión Europa este miércoles. Urgiendo a Quito a solventar los problemas detectados, y de no hacerlo, Bruselas prohibirá las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos al bloque económico europeo. La UE cuenta con un sistema de certificación de sus socios comerciales lo que le permite garantizar al consumidor europeo que los productos que se les venden «no proceden de la pesca ilegal». En el marco de este sistema de control, Bruselas detectó «deficiencias» que impiden a Ecuador garantizar que sus exportaciones a la Unión Europea (UE) no provengan «de actividades de pesca ilegal», explicó el comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella.

«Invitamos a las autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo las reformas necesarias para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Estamos dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con Ecuador para abordar las cuestiones identificadas y elevar los estándares de gestión de la pesca. La lucha contra la pesca ilegal ha sido parte integrante de la acción de la UE para mejorar la gobernanza de los océanos en los últimos diez años, y seguirá siendo una prioridad en la agenda política también de la próxima Comisión».»Karmenu Vella

Las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos se elevó en 2018 a unos 1.400 millones de dólares, lo que representa casi el 45% de sus exportaciones al bloque, según datos de la Comisión Europea.

¿Cuándo entrarían en vigor las sanciones?

Y si Quito no despeja las dudas del ejecutivo comunitario, que emitió una «tarjeta amarilla», sus productos pesqueros no podrán acceder al mercado de la UE, el mayor mercado mundial de importación de estos productos.

En esta fase, la decisión no implica ninguna medida que afecte al comercio. La tarjeta amarilla es una advertencia y ofrece a Ecuador la oportunidad de reaccionar y tomar medidas para rectificar la situación en un plazo razonable.

El mecanismo para hacer frente a la pesca INDNR establece que, en caso de incumplimiento continuado, los países pueden quedar excluidos del mercado de la UE (tarjeta roja). La UE dijo estar «dispuesta a seguir trabajando codo con codo con Ecuador», incluso mediante asistencia técnica cuando sea necesario, para aplicar las reformas necesarias.

Según la Comisión Europea, una de las estrategias que podría implementar Ecuador sería «un sistema de aplicación y sanción» para hacer frente a las actividades de pesca ilegal. Además, dice la Comisión, es fundamental un control adecuado de la actividad de las plantas de transformación, especialmente de las que exportan a la UE. La Comisión también ha identificado limitaciones en el marco jurídico de la pesca.

En la mayoría de los casos, cuando la Comisión emite una «tarjeta amarilla», el diálogo con los respectivos gobiernos permite despejar las dudas europeas como ocurrió con Panamá en 2014 o con Taiwán el pasado mes de junio.

Las capturas ilegales se elevan cada año a entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale a al menos el 15% de las capturas mundiales, según la Comisión Europea.

El marco jurídico vigente es obsoleto y no se ajusta a las normas internacionales y regionales aplicables a la conservación y gestión de los recursos pesqueros.

La aplicación de la ley se ve obstaculizada por este marco jurídico obsoleto, la ineficacia de los procedimientos administrativos y la indulgencia con que se abordan las infracciones. Como resultado, el sistema de sanciones no está privando a los infractores de los beneficios derivados de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ni es disuasorio.

Existen graves deficiencias en términos de control, especialmente en la actividad de la pesca del atún y de las industrias de transformación.

Estas deficiencias socavan la fiabilidad del sistema para identificar el origen (trazabilidad) en el que se basa la certificación de la legalidad de las capturas.

Éstas son las deficiencias señaladas y comunicadas a las autoridades competentes de Ecuador por la Comisión Europea:

La Unión Europea tiene un Acuerdo comercial global con Colombia y Perú desde 2013. En 2017, Ecuador se adhirió al acuerdo comercial.

Hoy, la UE es el tercer socio comercial más importante y uno de los principales inversores en los países andinos. En 2017, el comercio total de la UE con los países andinos ascendía a unos 25.700 millones de euros.

Los países andinos exportan productos agrícolas (47%) y combustibles y productos mineros (38,1%) a la UE.

Por su parte, la UE exporta productos manufacturados, en particular maquinaria y equipo de transporte (41,8%) y productos químicos (22,1%) a los países andinos.

RCI/Agence France-Presse/Comisión Europea