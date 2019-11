Con reparto latino, «El Diario de Ana Frank» se presenta en Vancouver

En 1942 una niña judía llamada Ana Frank, estuvo forzada a esconderse y vivir en la trastienda del comercio de su padre durante la ocupación nazi en Holanda. Dos años después, ella y quienes estaban escondidos con ella, fueron descubiertos. Y más tarde, en 1945, Ana murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen.

Durante todo el tiempo que pasó escondida Ana Frank escribió un diario que décadas después, sería publicado en decenas de lenguas lo que permitió que su historia no muriera con ella.

Casi 60 años después, el director de origen judío Stan Zimmerman, está añadiendo un giro moderno a la historia. Según él, lo vivido por esta jovencita de 13 años sigue presente y más actual que nunca.

El Diario de Ana Frank en la era de las caravanas migrantes

«Cuando supe que hay más de una docena de Casas de Seguridad en el área de Los Ángeles que esconden a las familias de LatinX del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], me pregunté – ¿Cómo sobreviven estas familias con tan poco dinero y con la necesidad de permanecer en las sombras? ¿Cómo es que no pierden la esperanza? ¿Cómo son sus vidas en el día a día? ¿Cuáles son los paralelismos con la historia de Ana? Y eso me hizo pensar: «¿Qué tal si pongo a los actores de LatinX y empiezo con los actores leyendo en voz alta el guión del Diario de Ana Frank, escuchando las profundas palabras de Ana y luego me pongo en el lugar de la gente que está en su diario y hago de los personajes de la obra? Stan Zimmerman

La versión LatinX del Diario de Ana Frank de Zimmerman será presentada el 6, 7,8 y 9 de noviembre en Vancouver, en la Columbia Británica en el marco del festival de comedia, música, danza y teatro, Chutzpah!

Como parte del reparto está Mariangélica Cuervo, canadiense de origen colombiano quien vuelve a Canadá como actriz consagrada después de haber hecho carrera profesional en Nueva York, Bogotá y Los Ángeles. Le preguntamos ¿cómo se siente de poder participar en esta producción original? Nos dijo que es una historia y una experiencia que la llenan de orgullo. Escuche por qué:

https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/ES_Morcelage_1_2019-11-05T14-20-29.427.mp3 Mariangélica Cuervo

El personaje que Mariángelica interpreta es el de la señora Van Daan. Su nombre real era Auguste van Pels, pero Ana la llama Petronella van Daan en su diario. Ana la describe inicialmente como una mujer amigable y provocadora, pero más tarde la llama instigadora.

La Sra. Van Daan fue parte del último grupo de mil prisioneros enviados desde Westerbork en Holanda hacia Auschwitz en Polonia el 2 de septiembre de 1944, mientras los nazis se retiraban ante los aliados que avanzaban.

Le preguntamos a Mariángélica qué piensa del personaje que interpreta en el Diario de Ana Frank LatinX. Para ella, el principal defecto de esta mujer era que tenía como prioridad su familia.

https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/MARIANGELICA-CUERVO-su-personaje1_2019-11-05T14-26-36.180.mp3 Mariangélica Cuervo

En Auschwitz, la señora Van Daan fue separada de su marido y de su hijo. Luego fue enviada al campo de concentración de Belsen, donde estaban Ana y su hermana Margot, que se sorprendieron de encontrarla allí. Auguste Van Daan murió en Belsen, aunque no se sabe si fue gaseada o sucumbió al hambre o la enfermedad. También se desconoce la fecha de su muerte.

El equipo de la producción

Además de Mariangélica Cuervo, el reparto completo de la obra que se presentará este fin de semana en Vancouver cuenta con la presencia de Genesis Ochoa como Ana Frank, Aris Alvarado («Gilmore Girls»), Keith Coogan («Adventures in Babysitting»), Tasha Dixon (Miss Arizona USA), David Gurrola («Insecure»), Heather Olt («The Middle»), Raquenel («My Life is a Telenovela»), Robert C. Raicch («Are we there yet?»), Raymond Abel Tomas, Emiliano Torres («Shooter»), Nikki Mejia («Big Dogs»).

¿Quién es Mariangélica Cuervo? Originaria de Colombia, Mariangélica se mudó a Toronto, Canadá, a la edad de 10 años. Después de obtener un título en administración de empresas de la Universidad de Ryerson en Toronto, decidió dedicarse a su verdadera pasión, la actuación. Estudió en la Academia de Cine de Nueva York y pronto encontró su primer papel como guerrillera colombiana en el premiado cortometraje 5000. Luego se mudó a Colombia, actuando en numerosas telenovelas. Para continuar su formación, regresó a Nueva York y estudió en The Acting Studio, Inc. Mariangélica hizo su debut en el escenario de Nueva York en 2009, apareciendo en el papel principal de Ruth en la producción de Michael Weller’s Moonchildren de la Chelsea Repertory Company. Mariangélica se mudó a Los Ángeles a finales de 2011, logrando posicionarse como una de las latinas más prominentes, habiendo realizado más de 25 comerciales.