El movimiento separatista de la provincia de Alberta, en el oeste canadiense, presentó a las autoridades de Elecciones Canadá un pedido para convertirse en un partido político federal reconocido. Un portavoz de Elecciones Canadá declaró que el proceso de estudio del pedido había sido iniciado.

El líder del Wexit Canadá, Peter Downing, afirma que las firmas de más de 500 personas que apoyan el pedido se anexaron al expediente sometido a Elecciones Canadá.

El fin de semana pasado, alrededor de 700 personas asistieron en la ciudad de Edmonton a una actividad organizada por Wexit Canadá, un movimiento independentista de Alberta que hizo los titulares de los medios desde la divulgación de los resultados de las elecciones federales del 21 de octubre pasado.

A pesar de la elección del Partido Liberal de Canadá del primer ministro Justin Trudeau, las provincias de Alberta y Saskatchewan no eligieron a un solo diputado liberal.

Peter Downing afirma que un país independiente en medio de las Praderas canadienses podría gozar de las ventajas de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho al mar para obtener un acceso a un oleoducto para transportar al extranjero el petróleo de Alberta.

El gobierno de la provincia de Columbia Británica resistió a esta pretensión de su provincia vecina, Alberta, principalmente por intermedio de acciones en justicia, a la ampliación del oleoducto Trans Mountain entre los sitios de producción de las arenas bituminosas en Alberta y un puerto de la costa del Pacífico canadiense.

Peter Downing, un ex militar y ex oficial de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP-GRC por sus siglas en inglés y francés), afirma que las ventajas de seguir formando parte de la confederación canadiense no existen más en el corazón de muchos canadienses del oeste.

Recordemos que la Oficina del Director General de la Elecciones, más conocido como Elecciones Canadá, es la institución encargada de administrar el sistema electoral federal del país. El cargo de Director General fue creado en 1920 por la Ley de las Elecciones Federales para poner fin al partidismo político en la administración de las elecciones federales.

RCI/La Presse Canadienne/elections.ca