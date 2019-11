553 objetos olvidados en el cuerpo después de una cirugía en Canadá

¿HACER RADIOFRAFÍAS?

Debemos hacer radiografías para ver si se olvidó o no un instrumento. Pero no podemos hacer radiografías a todo el mundo por si acaso, porque no queremos irradiar a los pacientes por nada. Pero tenemos que revisar nuestra forma de proceder. Las cifras que nos muestra el ICIS no están a la altura de lo que la gente hace en los hospitales. Todos trabajamos fuerte. Todos cuidamos al paciente. Entonces tenemos que cuestionarnos, porque no es normal.