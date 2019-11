Nueva era informática: Google asegura haber logrado la “supremacía cuántica”

El gigante informático Google anunció que una de sus computadora logró la “supremacía cuántica” por primera vez, superando el rendimiento de los dispositivos convencionales más rápidos existentes hasta hoy. Google afirmó que, con un procesador cuántico Sycamore, fue capaz de consolidar en 200 segundos una tarea específica que a los superordenadores actuales, les llevaría 10 mil años para concretar.

En contrapartida, la firma IBM, que hace ya algunos años viene trabajando en la creación de un ordenador cuántico, se tomó el tiempo para cuestionar la legitimidad de alguna de las cifras publicadas por Google. Y para acallar un poco los ánimos, avisó que una simulación de la misma tarea con características similares de lo que hizo Google, podría hacerse en 2 días y medio con una computadora clásica con la capacidad suficiente de almacenamiento en el disco duro, no en 10 mil años como explicó Google. IBM cerró su respuesta con una frase categórica, asegurando que “si la supremacía cuántica significa hacer algo que las computadoras clásicas no pueden, esto no lo es”.

El avance anunciado por Google fue descrito en la revista científica “Nature”, apoyado por un equipo de 77 investigadores de Google, la NASA, algunos laboratorios universitarios estadounidenses y alemanes. Los autores del artículo sostienen que el experimento realizado por Google, con un procesador de manufactura propia, demuestra por primera vez la supremacía de un ordenador cuántico sobre el ordenador clásico, posibilidad que hasta ahora había sido considerada dentro del plano de lo puramente teórico, sin ningún atisbo de aplicación práctica.

William D. Oliver, del MIT (Massachusetts Institute of Technology), un especialista que no participó en la investigación, aseguró que “este hito informático es comparable en importancia a los primeros vuelos de los hermanos Wright”.

¿Que es la computación cuántica? En la computación actual, tal cual la conocemos, los datos se representan en dígitos binarios, conocidos como bits, es decir, 0 y 1. Cualquiera sea el contenido digitalizado, si está almacenado en una computadora, es una serie particular de bits, o sea una serie de ceros y unos (0,1). Los datos en las computadoras tradicionales se manipulan al realizar procesos con los bits almacenados. En el caso de la computación cuántica, la unidad es llamada Qubits (bits cuánticos) que se representan usando partículas cuánticas de electrones y fotones, en lugar de 0 y 1 físicos. Las partículas cuánticas tienen propiedades muy particulares, inherentes a las partículas en sí, como el “spin” y la “polarización”. Lo más interesante es que a diferencia de la computación tradicional, (bits, 1 y 0), un Qubit puede ser 1 y 0 simultáneamente gracias a una propiedad particular llamada superposición dónde las partículas se encuentran en múltiples estados. Todas estos elementos y propiedades puntuales, inmanentes a lo cuántico, le otorgan a este tipo de computación una velocidad y una capacidad de procesamiento de datos difíciles de reproducir con computadoras normales. Otro dato es la búsqueda en grandes bases de datos, que con este tipo de computación cuántica, podría realizarse en muchísimo menos tiempo que lo habitual. Hasta hace no mucho tiempo, la utilidad de una computadora cuántica estaba relacionada directamente con la investigación en matemática, aunque ahora se ha ampliado el espectro hacia otras disciplinas, como la química, la física, la ciencia de los materiales, optimización de bases de datos en general y criptografía entre otras.

En definitiva, las posiciones entre Google e IBM pueden diferir sobre el término supremacía, o si en realidad las computadoras actuales no están tan lejos de la capacidad computacional que fue publicada en el artículo de la revista Nature, pero evidentemente estamos en un punto de inflección de la computación tradicional. Como expresó el director de ingeniería de Google, Hartmut Neven, “este logro es el resultado de años de investigación y la dedicación de muchas personas… también es el comienzo de un nuevo viaje, descubrir cómo poner en práctica esta tecnología”.

Fuentes: Nature, Google, BBC, La Presse, Gizmodo, agencias.