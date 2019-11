Sospechas de casos de fraude en el sistema de inmigración de Quebec

Definitivamente, el ministerio de Inmigración de Quebec, el Programa de la Experiencia Quebequense, PEQ, y algunos establecimientos quebequenses de enseñanza de habla francesa e inglesa están haciendo correr bastante tinta últimamente.

Digamos que desde que fue elegido el nuevo gobierno de la provincia de Quebec el primero de octubre de 2018, su jefe y actual primer ministro François Legault, había manifestado ya su intención de reducir el número de inmigrantes recibidos por la provincia y los que fueran recibidos serían seleccionados de una forma tal que se adapten a las necesidades en materia de mano de obra de la provincia. Ese trabajo le fue delegado al joven ministro de Inmigración Simon Jolin-Barrette.

El nuevo ministro de Inmigración de la provincia de Quebec, cumpliendo con su mandato y el pedido del Primer ministro se puso manos a la obra y anunció a principios de noviembre 2019 que el programa Diplomados de Quebec del Programa de la Experiencia Quebequense, PEQ, debía ser sometido a modificaciones para “responder mejor a las necesidades del mercado del trabajo de la provincia”.

El problema con la reforma del programa, anunciada por el ministro, es que los estudiantes extranjeros que estaban inscritos ya en ese programa y se encontraban ya estudiando en Quebec, habían quedado por fuera. Recordemos que esta decisión causó una gran conmoción entre la población en general y en los medios, pero sobre todo y antes que todo, entre esos estudiantes extranjeros que participan en el Programa de la Experiencia Quebequense, PEQ.

La presión fue enorme. Se le acusó al ministro de no dar ninguna muestra de humanidad con respecto a esos estudiantes, que pedían “que por favor” no fuera tan rígido. Pero al momento de su anuncio Jolin-Barrette se mostró completamente inflexible. Al día siguiente de su anuncio, temprano por la mañana el ministro Jolin-Barrette se vio en la obligación de retroceder. Convocó a la prensa, reconoció que había actuado quizá un “poco demasiado rápido” y declaró que retiraba por el momento su propuesta de reforma del programa.

Esta mañana, la noticia es que un perfume de fraude parece emanar del sistema de inmigración de la provincia. Radio Canadá se enteró que otro objetivo, no evocado hasta el momento, de la reforma del programa de inmigración era también de responder a sospechas de fraudes que llevaron a la Unidad Permanente Anticorrupción, UPAC, a iniciar una investigación que comenzó en 2016. “La integridad del sistema de inmigración económica de Quebec estaría amenazada”, afirma el Ministerio de Inmigración, Francización e Integración, MIFI, de Quebec.

Al parecer, la reforma apuntaba también a poner fin a la presentación de “presuntos falsos documentos” en los pedidos de inmigración. Estos documentos son certificados de conocimientos avanzados del francés que permitían a los estudiantes extranjeros presentar su candidatura al Programa de Experiencia Quebequense, PEQ, lo cual les permite tener un acceso acelerado a la residencia permanente en Quebec.

Concretamente, cientos de inmigrantes, procedentes sobre todo de China e India, habrían declarado tener los conocimientos suficientes del francés, requeridos por el programa, gracias a cursos seguidos en establecimientos de educación en Quebec, mientras que en los hechos eran incapaces de hablar en este idioma. En la actualidad varias instituciones educativas de la provincia están en la mira de los investigadores. El ministro Simon Jolin-Barrette promete corregir la situación

VOY A CORREGIR LA SITUACIÓN https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/IMM-1.mp3 El gobierno de Quebec es muy cuidadoso con respecto a la integridad de ese programa y es por eso que trabajamos en ese sentido. De hecho, el gobierno precedente no tomó las medidas que se imponían. Nosotros sí lo hacemos. El Partido Liberal que estaba al tanto de esa situación no tomó las medidas para corregir la situación y yo voy a corregirla.

Al parecer hay establecimientos de educación quebequenses que les habrían otorgado esos certificados sin que tuvieran los conocimientos necesarios del francés. El ministerio de Inmigración comenzó su propia investigación y habría citado a unas 1.500 personas. Alrededor de 1.000 personas no dominaban el francés e incluso tuvieron que recurrir a un intérprete para poder responder a las preguntas que se les hacía en francés.

Fue así como el gobierno se pudo dar cuenta que había un problema y que la Unidad Permanente Anti Corrupción, UPAC -una unidad permanente anticorrupción creada por el gobierno de Quebec en 2011- había comenzado a investigar el caso desde 2016. La investigación no ha terminado todavía, pero habrá seguramente reacciones por parte de la clase política. Y además, esta sería una razón que justificaría efectivamente una reforma del PEQ.

Un centenar de estos inmigrantes que fracasaron en las entrevistas que se les hizo en francés decidieron llevar su causa ante los tribunales. David Chalk es el abogado que los representa. Ellos alegan que las entrevistas que se les hizo no estában previstas por la ley y son ilegales. Este fue el punto principal que se debatió en la Corte Superior de Quebec y fue ganado por ellos. El caso fue llevado en apelación por el ministerio de Inmigración de Quebec y el abogado David Chalk piensa que también van a ganar en apelación.

Cabe señalar aquí que el Programa de Experiencia Quebequense, PEQ, es por definición una vía rápida que permite tener acceso a la residencia en Quebec y que no implica en ningún caso una entrevista. Por otra parte, según las instituciones que expidieron los certificados, las personas que siguieron el curso lo pasaron, afirma el abogado David Chalk.

PASARON EL CURSO CON BUENAS NOTAS https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/IMM-2.mp3 A mí en este expediente me presentaron cartas de profesores que dieron los cursos y que dicen que esos estudiantes asistieron asiduamente a los cursos y que a su juicio pasaron con éxito los exámenes con una buena y merecida nota. Y ese mismo individuo se presenta ante el ministerio de Inmigración y le dicen que lo que hizo no es satisfaciente.

El abogado David Chalk dice que probablemente en algunos casos se requirieron los servicios de un intérprete y que a lo mejor fueron personas a las que les entró el pánico y no fueron capaces de responder a las preguntas en francés. Pero en el caso de las personas que él representa, esas personas tienen certificados oficiales en los que se confirma que hablan francés.

ASISTIERON A LOS CURSOS https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/IMM-3.mp3 Lo que yo sé, es que en los casos que represento las personas asistieron a los cursos y obtuvieron notas válidas. Notas que pasaron el curso. Y eso es lo que pedía nuestra ley. Pedía que se hiciera un curso con éxito. Y no eran ellos los que decidían del curso. Es el ministerio que decidía que curso necesitaba seguir. Cuando en 2017, se tiene un índice de fracaso global, que sea de nivel universitario, colegial o secundario superior a 50% ¿No los incitó eso a pasar a la acción?

Las opciones son reducidas. O las instituciones no cumplen con las exigencias suficientes antes de entregar el certificado de aprobación del curso o, si se habla de fraude, que existe una estratagema para emitir certificados fraudulentos y que se les entrega a personas que no lo merecen, ya sea porque no asistieron a los cursos o simplemente porque no pasaron los exámenes.

Aunque quizá sí hubo fraude, dice David Chalk, porque hay mucho dinero que circula en el medio de los estudiantes internacionales. “Cuesta caro, hay que pagar a los agentes que trabajan para las comisiones escolares en China e India ganan literalmente millones de dólares y eso ya se sabía desde 2016. No hay nada nuevo en lo que les digo” afirma David Chalk. Y según él, las personas que él representa son más bien las víctimas de los que hacen fraudes. Víctimas de un sistema de inmigración que cuando les fue presentado les dijo lo que necesitaban y que si lo hacían de esa forma merecía inmigrar a Quebec, pero no fue eso lo que sucedió.

La historia no termina aquí, el expediente es complicado. El ministerio de Inmigración de Quebec presentó su causa en apelación ante la Corte Superior de Quebec, que dio razón en primera instancia a los inmigrantes candidatos al Programa de Experiencia Quebequense, PEQ, que ponen en tela de juicio la legalidad de los exámenes orales que les hizo pasar el ministerio y que son representados por David Chalk, abogado especialista en inmigración.