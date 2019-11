Canadá necesita ocuparse más de sus vecinos latinoamericanos: ex diplomático

Para complementar el reportaje de este lunes Política exterior canadiense “a la deriva” en América latina. Hoy queremos presentarles la perspectiva de Colin Robertson, ex diplomático canadiense y vicepresidente del Instituto Canadiense de Asuntos Globales quien en un artículo reciente publicado en el diario The Globe and Mail, dijo que Canadá necesita prestar más atención a sus vecinos continentales latinoamericanos e ir más allá de Estados Unidos.

Colin Robertson

Entramos en comunicación con Colin Robertson para que nos aclarara su postura al respecto. Les dejamos aquí la transcripción de parte de nuestra entrevista con él:

Usted dice que cree que Canadá necesita prestar más atención a sus vecinos del sur, más al sur que Estados Unidos. ¿Por qué cree eso?

Es nuestro barrio. Mientras que la ONU nos coloca en el Grupo de Europa Occidental y en otros grupos de países, yo creo que probablemente es hora de que reconozcamos nuestra geografía y pasemos a formar parte del grupo de las Américas. El comercio, la inversión y los contactos personales (turismo, estudiantes, migración) van por delante del gobierno.

Como usted sabe, la relación con la región es principalmente a través de los numerosos acuerdos de libre comercio firmados con los países de la región. ¿Cómo cree de qué manera Canadá debería prestar más atención a América Latina? ¿Debería esta atención ir más allá de la política del libre comercio?

Comenzamos con el comercio y la inversión, pero debemos esforzarnos más por ayudarnos mutuamente en cuestiones comunes: la migración, las pandemias y el cambio climático. Creo que Canadá debería invertir más en trabajar con América Latina en temas de gobernabilidad que apoyen la democracia. Creo que el gran cambio en la geopolítica es entre los sistemas Abierto y Cerrado y el orden de las reglas, frente a las esferas de influencia, donde lo Grande dicta a lo pequeño. Con la excepción de Brasil, probablemente todos seríamos clasificados como pequeños.

Canadá tiene una relación diferente con cada país de América Latina, pero en general, ¿cómo describiría la política extranjera de Canadá en relación con esa región?

Como un descuido benigno. Es como si bailáramos un tango una vez cada década y luego bailáramos un vals lento o no bailáramos de plano. Necesitamos estar permanentemente en el paso de baile y esto significa aprender más los unos de los otros. Significa más visitas oficiales y más fomento al turismo y al tráfico de estudiantes de un lado a otro. Los turistas canadienses van al sur, a México, Costa Rica y el Caribe, pero no recibimos muchos a cambio. Tenemos que hacer más para promover los viajes a Canadá y eso significa estudiar las políticas de visados. También deberíamos hacer más para promover el estudio en Canadá (y viceversa). La excepción es cuando la crisis se agrava y, por lo tanto, nuestra participación en el Grupo de Lima sobre Venezuela y nuestros esfuerzos a lo largo de los años en Haití, esfuerzos impulsados en parte por la presencia de la diáspora haitiana que se encuentra principalmente en Montreal.

Colin Robertson, vicepresidente y miembro del Instituto Canadiense de Asuntos Globales, publica extensamente en varios medios de comunicación canadienses, específicamente sobre temas de comercio internacional, diplomacia y gobernanza mundial. Robertson nació en 1954 en Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Recibió una licenciatura con honores (primera clase) de la Universidad de Manitoba y luego completó su Maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Como diplomático Robertson tuvo una carrera en el servicio exterior canadiense que abarcó más de 30 años, de 1977 a 2010. Durante ese tiempo sirvió en la Misión Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, como Vicecónsul en la ciudad de Nueva York y como Consejero y Cónsul en Hong Kong. Además, trabajó en la Oficina de Negociaciones Comerciales cuando se estaba por firmar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y también ocupó cargos en el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, en el Ministerio del Tesoro y en la Corporación de Asistencia Internacional Petrocanadiense.

Para más información: