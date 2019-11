Para comprender mejor la Gordofobia y eliminarla

¿Qué dice la cultura popular?

De hecho, si ustedes echan una mirada a la cultura popular en general, los gordos no tienen buena prensa. Si ustedes miran por ejemplo Game of thrones (Juego de tronos) Sam es una especie de gordito, miedoso, sin valentía, etc. Digamos que no nos dan la mejor de las imágenes. Si miramos las series como Brooklyn Nine Nine en la que los dos personajes gordos están siempre comiendo en demasía y son tontos. Ursula en La Sirenita (The Little Mermaid). Eric Cartman en South Park. Y puedo continuar así durante horas. La cultura popular tiene dificultad con sus gordos.