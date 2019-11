Líder Xinka de Guatemala cuenta 10 años de lucha contra minera canadiense

Radio Canadá Internacional: Luis Fernando y las organizaciones civiles canadienses e internacionales que apoyan al Parlamento Xinka de Guatemala dicen que a pesar de la suspensión de la licencia minera de Tahoe (Pan American Silver) por la Corte Constitucional de Guatemala, la mina Escobal ha mantenido sus actividades de explotación y exploración. ¿Qué responde su empresa a eso?

«La mina está en proceso en cuidado y mantenimiento y no está operando en este momento. No se están llevando a cabo actividades de explotación o exploración. La mina no ha generado ingresos desde que se suspendieron las operaciones en junio de 2017. El Ministerio de Energía y Minas ha llevado a cabo inspecciones en el sitio para verificar nuestra suspensión y el cumplimiento continuo de la resolución de la Corte Constitucional (CC) y nuestras obligaciones ambientales.»

RCI: ¿Sabían ustedes que, debido a formalidades burocráticas, el proceso de consulta dirigido por el Estado [Guatemalteco] ha excluido a los Xinka, negándose a incluir a los miembros de su órgano de gobierno, el Parlamento Xinka, o a respetar sus costumbres y tradiciones? ¿Qué sugiere usted para que esto cambie?

Los Xinka no han sido excluidos en este proceso. Se trata de un proceso dirigido por el Gobierno y cooperaremos y apoyaremos plenamente el proceso de consulta, cuando y como se nos solicite. El gobierno está en transición y el nuevo gobierno electo reanuda oficialmente sus funciones en enero de 2020. En las reuniones preliminares programadas y dirigidas por el Ministerio de Energía y Minas celebradas este año, declaramos claramente y apoyamos plenamente que la participación amplia e inclusiva, incluyendo a los pueblos Xinka, es importante para el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT.

Los grupos canadienses e internacionales que apoyan al activista en gira por Canadá dicen que en mayo el fundador y director general de Pan American Silver, Ross Beaty, declaró que no veía ninguna razón social, ambiental o política por la que la mina Escobal no debiera estar generando 400 millones de dólares en ganancias al año. ¿Tiene algún informe ambiental y social que apoye el hecho de que la mina es segura para la gente y el medio ambiente? ¿Puedes mostrármelos?