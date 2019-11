Nuevos fondos canadienses para continuar lucha contra minas antipersonal

Canadá anunció este jueves un importante fondo para apoyar a las comunidades afectadas por las minas antipersonal. Los fondos serán utilizados particularmente en lo relativo a la aplicación de los principios estipulados en el Tratado de prohibición de minas antipersonal firmado en Ottawa en 1997 que tengan en cuenta la igualdad entre los géneros.

En una declaración conjunta, los nuevos ministros canadienses de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne, y de Desarrollo Internacional, Karina Gould, anunciaron una inversión de 8,3 millones de dólares que deberán ser utilizados en la adopción de decisiones, en la aplicación y universalización de la Convención con perspectiva de género.

«Las minas terrestres sin estallar impiden a la población local vivir y trabajar en sus tierras en más de 60 países. En todo el mundo, 7.000 personas mueren cada año en zonas contaminadas por estas armas, y miles más sufren lesiones. Garantizar la participación activa de las mujeres y los jóvenes a todos los niveles en los proyectos de acción contra las minas es una prioridad para Canadá. Esto mejora el acceso a los servicios esenciales y da a las personas la oportunidad de ser agentes de cambio en la construcción de comunidades más seguras.» François-Philippe Champagne y Karina Gould

Esta nueva financiación incluirá 2 millones de dólares para la remoción de minas en el norte de Sri Lanka, donde las mujeres representarán casi la mitad de todo el personal de remoción de minas. En Iraq, se invertirán también 2 millones de dólares para seguir apoyando los esfuerzos de remoción de minas en las zonas liberadas de la ocupación Daesh (Grupo armado Estado Islámico) mediante una iniciativa que fomente la participación de las mujeres en esta labor.

Además, Canadá también ha comprometido 4,3 millones de dólares para proporcionar apoyo institucional esencial a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra y Mines Action Canada. Esta financiación ayudará a los Estados a cumplir con sus obligaciones y a universalizar la Convención de Ottawa.

¿Qué es la Convención de Ottawa?

Recordemos que Canadá fue el primer país en firmar y ratificar la Convención de Ottawa en 1997 que prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal.

La Convención de Ottawa es considerado uno de los tratados de desarme más eficaces jamás concertados hasta la fecha, al que se han adherido más de 160 Estados.

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción -más conocida como la Convención de Ottawa, el Tratado de Ottawa o el Tratado de prohibición de minas antipersonal- es el resultado del liderazgo y la cooperación del Canadá con la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL).

Tras una campaña de sensibilización iniciada en 1992 por seis organizaciones no gubernamentales (Handicap International, Medico International, Human Rights Watch, Mines Advisory Group, Vietnam Veterans of America Foundation y Physicians for Human Rights), 122 países firmaron el Tratado de prohibición de las minas antipersonal en la Segunda Conferencia de Ottawa en diciembre de 1997.

Fue en octubre de 1996, en la primera Conferencia de Ottawa, cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, lanzó el proceso de Ottawa que condujo a la ratificación de este tratado.

Se trataba de un enfoque innovador sin precedentes que requería una asociación estratégica entre los Estados, las ONG, los grupos internacionales y las Naciones Unidas.

RCI con informaciones del Gobierno de Canadá y Canadian Encyclopedia

