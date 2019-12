Movember 2019: esperanza por nueva prueba que detectaría cáncer de próstata

Un nuevo kit de pruebas caseras para el cáncer de próstata, que podría revolucionar el diagnóstico de la enfermedad, ha sido desarrollado por investigadores financiados por Movember, principal organización benéfica mundial enfocada en la salud masculina.

El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres canadienses. Cada día en Canadá, 63 hombres son diagnosticados, y 11 hombres mueren de la enfermedad.

La investigación financiada por Movember desarrolló esta nueva prueba casera considerada como pionera ya que diagnostica el cáncer de próstata más agresivo y predice si los pacientes necesitarán tratamiento hasta cinco años antes que los métodos clínicos estándar.

La prueba

La prueba conocida como ‘PUR’ (Prostate Urine Risk) se puede realizar en casa, lo que significa que los hombres que la realizan no tienen que ir al médico para proporcionar una muestra ni tienen que someterse a exámenes rectales incómodos, según una nueva investigación de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich en el Reino Unido.

Actualmente, los exámenes más comunes para detectar el cáncer de próstata incluyen exámenes de sangre, un examen físico conocido como examen rectal digital (EDR), una resonancia magnética o una biopsia.

Todavía falta tiempo para que la prueba esté disponible en el mercado,pero el director de investigación biomédica mundial de Movember está particularmente esperanzado.

«Aunque todavía es pronto, la prueba PUR tiene un enorme potencial para transformar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata. Esta noticia es emocionante, ya que estamos terminando otra campaña muy exitosa de Movember. La investigación pionera, como la prueba PUR, sólo es posible gracias al increíble apoyo de hombres y mujeres de todo el mundo que crecen, se movilizan en el marco de Movember cada año». Dr. Mark Buzza de Movember

El equipo de investigación proporcionó a un pequeño número de hombres un kit de recolección en casa y las instrucciones para utilizarlo.

Posteriormente, los investigadores compararon los resultados de sus muestras de orina caseras, tomadas a primera hora de la mañana, con las muestras tomadas después de un examen rectal digital. Encontraron que las muestras de orina tomadas en casa mostraban los biomarcadores para el cáncer de próstata mucho más claramente que después de un examen rectal. Y los comentarios de los participantes mostraron que la prueba en casa era preferible.

«El cáncer de próstata generalmente se desarrolla lentamente y la mayoría de los cánceres no requerirán tratamiento durante la vida de un hombre. Sin embargo, los médicos se esfuerzan por predecir qué tumores se volverán agresivos, lo que dificulta la decisión sobre el tratamiento para muchos hombres. Desarrollamos la prueba PUR, que examina la expresión génica en muestras de orina y proporciona información vital sobre si un cáncer es agresivo o de’bajo riesgo’. El poder simplemente proporcionar una muestra de orina en casa y enviar una muestra para su análisis podría realmente revolucionar el diagnóstico. Significa que los hombres no tendrían que someterse a un examen rectal digital, por lo que sería mucho menos estresante y debería resultar en que se examinaran muchos más pacientes». Dr. Jeremy Clark, de la Facultad de Medicina de la UEA en Norwich.

Movember ha acordado la siguiente fase de financiación del equipo de la UEA que probará la prueba en un grupo mucho más grande de hombres. Metodología para la recolección domiciliaria de muestras de orina para la detección del cáncer de próstata» se publica en la revista BioTechniques el viernes 29 de noviembre de 2019.

¿Qué saben los canadienses sobre el cáncer de próstata?

El organismo Cáncer de próstata Canadá recientemente realizó un sondeo para saber lo que saben los canadienses sobre el cáncer de próstata. Los resultados, dice la organización, fueron asombrosos y sugieren que 1.5 millones de hombres de 50 años o más en Canadá no han hecho nada para la detección temprana de cáncer con un análisis de sangre de PSA.

La encuesta Hombres en Riesgo: El Retraso en la Detección del Cáncer de Próstata (Men at Risk: The Delay in Prostate Cancer Screening), muestra que aunque la importancia de la detección temprana es bien conocida, los hombres de 50 años o más en Canadá no se someten a la prueba.

Principales resultados de la encuesta:

Los hombres de 50 años o más en Canadá viven en negación. Aproximadamente 1 de cada 4 hombres (1.5 millones de canadienses) mayores de 50 años nunca se ha hecho un test de detección temprana del cáncer de próstata, aunque…

El 75% de los hombres de 50 años o más saben que el cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres;

El 72% sabe que las tasas de supervivencia son casi del 100% cuando el cáncer se detecta a tiempo.

Los canadienses conocen bien el cáncer de próstata y sus efectos sobre la salud.

Casi una de cada dos personas (47%) conoce a alguien que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata: un familiar, amigo o colega.

Uno de cada cinco (21%) ha sido afectado de cerca por el cáncer de próstata, lo que significa que ellos mismos han sido diagnosticados con él o que un hermano o padre ha sido diagnosticado con él.

El 72% sabe que el cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres en Canadá.

El 68% sabe que la tasa de supervivencia es casi del 100% si el cáncer se detecta a tiempo.

Un tercio (34%) de las personas saben que entre 50 y 59 años de edad es la edad recomendada para la primera prueba de PSA para la mayoría de los hombres.

Acerca de Movember

Movember es la organización benéfica de salud masculina líder en el mundo que trabaja para cambiar el rostro de la salud masculina. La organización benéfica recauda fondos para ofrecer programas innovadores y novedosos de investigación y apoyo que «permitan a los hombres vivir una vida más feliz, más sana y más larga».

Millones de personas se han unido al movimiento, ayudando a financiar más de 1.250 proyectos centrados en el cáncer de próstata, el cáncer testicular y la prevención del suicidio.

RCI con informaciones de Movember Canada y Cancer de la Prostate Canada.