Estudio dirigido por McGill explica un gran misterio de la vida en la Tierra

Un equipo de investigadores de la Universidad McGill de Montreal encontró la primera prueba directa que el agua de la descongelación de los glaciares habría salvado la vida de los eucariotas en un momento en que la Tierra estaba completamente congelada, cuando los océanos se encontraban privados del oxígeno esencial para la vida. Los investigadores de McGill responden así a una pregunta que les quita el sueño a los científicos desde hace varios años.

En un nuevo estudio publicado en la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) los investigadores examinaron rocas ricas en hierro provenientes de depósitos glaciares en Australia, Namibia y California para conocer las condiciones ambientales en el período glaciar.

Estudiando la química de las formaciones de hierro en las rocas, ellos pudieron calcular la cantidad de oxígeno en los océanos hace unos 700 millones de años y pudieron comprender así los efectos que habrían tenido esas concentraciones en los organismos marinos que dependían del oxígeno, en particular en los animales primitivos como los espongiarios.

Cabe añadir aquí que los espongiarios o esponjas, son animales inferiores pluricelulares que a menudo tenían aspectos de plantas. Algunas especies forman placas delgadas, otras tienen forma de copa o son ramificadas, globulosas o de distintas formas.

“Los resultados permiten creer que aunque una gran parte de los océanos eran inhabitables durante esa glaciación extrema debido a la falta de oxígeno, en las zonas donde los inlandsis o cascos polares comenzaron a flotar, había un aprovisionamiento vital en agua oxigenada procedente del descongelamiento glaciar” Maxwell Lechte, investigador post doctoral en el Departamento de Ciencia de la Tierra y de los Planetas de la Universidad McGill de Montreal.

En otras palabras, este fenómeno se explica por lo que se llama una “bomba de oxígeno glaciar”, es decir que las burbujas de aire prisioneras en el hielo del glaciar se escapaban en el agua al momento de su derretimiento, enriqueciendo así los mares en oxígeno.

Según Maxwell Lechte, la llegada de la congelación del planeta antes de la evolución de los animales complejos permite creer en una relación entre la Tierra “bola de nieve” y la evolución animal. Y que estas condiciones difíciles habrían podido estimular su diversificación en formas de vida más complejas.

RCI/La Presse Canadienne/mcgill.ca