En video, Trudeau, Macron y Johnson parecen estar bromeando sobre Trump

El programa de televisión Power & Politics de la Canadian Broadcasting Corporation publicó en Twitter un video en donde se ve al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a otros líderes del mundo en plena conversación y parecen estar comentando con franqueza algunas acciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Este miércoles algunos se preguntan si no podrá ser el inicio de una crisis diplomática entre Canadá y Estados Unidos.

El video fue grabado durante una recepción en el Palacio de Buckingham en Londres organizada en el marco de la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Vea usted mismo:

En el extracto audiovisual el Primer Ministro británico Boris Johnson puede ser escuchado preguntándole al Presidente francés Emmanuel Macron por qué llegó tarde a la recepción, a lo que Trudeau responde: «Llegó tarde porque tuvo una conferencia de prensa inesperada de 40 minutos».

Los líderes no usan el nombre de Trump, pero se piensa que se refieren a él ya que el presidente de los EE.UU. tomó docenas de preguntas de los periodistas el martes, durante una serie de conferencias de prensa improvisadas al comienzo de sus reuniones individuales con Emmanuel Macron, Justin Trudeau y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La grabación de la recepción también muestra a Trudeau diciendo «las mandíbulas de su equipo se caen al suelo», aunque no está claro de qué o de quién está hablando.

Trudeau tiene doble cara, pero es un buen tipo



El miércoles en una conferencia de prensa con la líder alemana Angela Merkel, Trump dijo que Trudeau «tiene doble cara, pero que es un buen tipo».

Trump también afirmó que el primer ministro canadiense estaba talvez un poco molesto porque durante la conferencia de prensa entre los dos líderes, Trump le dijo que tenía que acordar más presupuesto a sus Fuerzas Armadas.

Recordemos que la improvisada conferencia de prensa del martes entre Donald Trump y Justin Trudeau, que duró más de media hora, incluyó preguntas de periodistas sobre las relaciones de China, el juicio político de destitución del presidente estadounidense y sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. También se ve al primer ministro canadiense tratando de responder preguntas del presidente de EE.UU. sobre los gastos de defensa de Canadá.

Trump dijo ante las cámaras del mundo que Canadá era un poco delincuente al no acordar 2% de su presupuesto a la defensa.

La agencia de noticias The Canadian Press solicitó hablar con Oficina del Primer Ministro, pero en lo inmediato, no hay respuesta a las solicitudes de comentarios, pero ayer Justin Trudeau parecía muy satisfecho de su encuentro con el presidente estadouinidense.

I met with @POTUS in London today, where we talked about our support for the new NAFTA that will create jobs and opportunities for Canadians & Americans alike. We also discussed how important @NATO and the Canada-U.S. partnership are to peace & security around the world. pic.twitter.com/0bl1uIym3V

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 3, 2019