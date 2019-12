Datos biométricos: Canadá facilitará solicitud de residencia para extranjeros

A partir de este miércoles, los extranjeros que soliciten la residencia temporal o permanente, o una extensión o renovación de su visa de visitante, permiso de trabajo o permiso de estudio a partir del territorio canadiense podrán proporcionar sus huellas dactilares y una foto, en cualquiera de las 58 oficinas designadas de Service Canada en todo el país.

Esto significa que la gente ahora podrá evitar tener que salir del país para al volver entrar proporcionar sus datos biométricos ya que ahora la gente ahora puede dar sus huellas dactilares y fotos aquí en Canadá

Recordemos que desde el 31 de diciembre de 2018 Canadá solicita los datos biométricos (huellas dactilares y fotografías) de la mayoría de los extranjeros que solicitan la residencia temporal o permanente en el extranjero.

El gobierno del país dice que los datos biométricos ayudan a los funcionarios de inmigración a verificar la identidad de los solicitantes, lo que facilita la tramitación de las solicitudes y simplifica la admisión de los viajeros legítimos. También, dice el comunicado, facilitan a los agentes la tarea de impedir que entren en Canadá las personas que suponen un riesgo para la seguridad de los canadienses.

«La toma de huellas dactilares es reconocida como uno de los medios más fiables para identificar a una persona y se utiliza en más de 70 países de todo el mundo. Mejoraremos la eficiencia e integridad del sistema de inmigración de Canadá.» Marco E. L. Mendicino, Ministro canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía

¿Cómo funcionará este cambio?

Los solicitantes pueden presentar una solicitud en línea o en papel, como siempre lo han hecho. Aquellos que reciban una carta en la que se indique que deben proveer sus datos biométricos podrán proporcionar sus huellas dactilares y su foto en una de las oficinas designadas por Service Canada en todo el país concertando una cita.

Los solicitantes deben acceder a la herramienta de programación de citas en línea a través de Canada.ca/biometrics.

Los solicitantes, incluidos los que ya están en Canadá y que viajarán fuera del país, también pueden visitar un Centro de Recepción de Solicitud de Visado (VAC) en cualquier país en el que estén legalmente autorizados a entrar para proporcionar sus datos biométricos.

Canadá tiene una de las redes de VAC más grandes del mundo, con 160 centros en 108 países.

Algunas personas están exentas del requisito de proporcionar sus datos biométricos, incluidos los solicitantes menores de 14 años o mayores de 79 años, así como los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses que vienen a Canadá para visitar, trabajar o estudiar temporalmente.

¿Es seguro compartir sus datos biométricos?

Canadá, como muchos otros países, utiliza esta tecnología para El sitio internet Transparent Lives: Surveillance in Canada que dio origen a un libro del mismo nombre de los autores Colin J. Bennett, Kevin D. Haggerty, David Lyon y Valerie Steeves, presenta una serie de investigaciones académicas en las que analiza los aspectos positivos y negativos de las tecnologías de vigilancia.

Por ejemplo explica que en general, los encargados de formular políticas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han apoyado estas tecnologías de autentificación, «independientemente de la relativa escasez de datos cualitativos y cuantitativos sólidos que demuestren de manera convincente su eficacia».

De hecho, dicen los autores, los informes han planteado serias cuestiones sobre la fiabilidad y las altas tasas de falsos positivos de la biometría.

¿Qué son los falsos positivos?

Son situaciones en las que una persona ha sido considerada incorrectamente como un riesgo o colocada erróneamente en una lista de vigilancia o en una lista de exclusión aérea. En el caso canadiense existe hasta una lista de nombres, que incluye a muchos niños, que no tienen permitido viajar por tener un nombre idéntico al de un supuesto criminal.

Los autores Colin J. Bennett, Kevin D. Haggerty, David Lyon y Valerie Steeves subrayan que estos ejemplos no incluyen siquiera las implicaciones socioculturales y político-económicas de confiar en estas tecnologías, que a menudo requieren sistemas de captura y preevaluación más dependientes de los datos a compañías privadas que desarrollan estas tecnologías.

También, según ellos, los falsos positivos, reflejan una dependencia indebida de las soluciones técnicas en ausencia de una investigación convincente sobre la eficacia y los impactos más amplios de su uso.

Los autores de Transparent Lives: Surveillance in Canada dan el ejemplo también el análisis de la biometría hecho por otra autora, Shoshana Magnet quien afirma que «Los cuerpos humanos no son biométricos» y que explica que a pesar de la enorme inversión financiera en tecnologías biométricas, el cuerpo humano simplemente no es lo suficientemente estático como para hacer que esta forma de identificación sea fiable.

