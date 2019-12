Los caribús de Quebec «no pueden» ser protegidos

Este miércoles ante periodistas, el ministro quebequense de Bosques, Fauna y Parques, Pierre Dufour, admitió que era incapaz de proteger a los caribús menores de 50 años.

Hace años que el caribú o ciervo forestal está amenazado en muchas regiones del Canadá, particularmente en áreas codiciadas por la industria forestal de Quebec y si creemos lo que dijo el ministro, ni siquiera el gobierno puede protegerlo.

En días pasados, el gobierno del premier de Quebec, François Legault, presentó sus Medidas provisionales para la gestión del hábitat del caribú forestal (2019-2023) en las que decidió abolir disposiciones de protección del caribú forestal (Rangifer tarandus caribou). Luego de consultar documentos oficiales, el diario Le Devoir de Montreal informó este miércoles que la decisión del gobierno fue tomada incluso antes de disponer de datos científicos.

Los estudios científicos, dice el periódico, habrían permitido evaluar con mayor precisión si estos ciervos amenazados frecuentan tres áreas naturales protegidas que el gobierno ha decidido ofrecer a la industria forestal.

Recordemos que el Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) decidió la semana pasada retirar el estatus de área de conservación a tres zonas forestales situados en la región Saguenay-Lac-Saint-Jean que estaban sujetos a una «protección administrativa» que prohibía la tala industrial.

Cuestionado sobre su decisión de no proteger las áreas donde viven los caribús, el ministro Pierre Dufour dijo este miércoles que el biólogo Martin-Hugues St-Laurent de la Universidad de Québec en Rimouski, no tiene mérito en su recomendación de que el gobierno no tale los bosques viejos.

En un artículo del Radio-Canada el biólogo Martin Hugues St-Laurent había dicho:

«Si nos limitamos a abordar el control de los depredadores, a cerrar las carreteras, pero sin frenar la gestión forestal, no estamos protegiendo el macizo forestal. Así que no vamos a ninguna parte.» Martin Hugues St-Laurent

El ministro Dufour por su parte, argumentó en su rueda de prensa en la Asamblea Nacional que los datos de 2012 indican que no hay caribú en estos territorios.

Además, el Ministro no cree que sea contradictorio querer por un lado promover la industria forestal y por el otro, preservar la biodiversidad.

Los caribús de Val-d’Or

En otra región de la provincia, la Abitibi-Temiscamingue, la moratoria sobre la tala en el hábitat de otra especie de ciervo, el caribú de Val-d’Or, decretada en 2018, finalizará en abril del 2020, según las informaciones obtenidas por Radio-Canada.

El ministerio afirma que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la prórroga o no de la moratoria.

Si no se prorroga, nos explica el periodista Thomas Dehaies de Radio-Canada, esta moratoria terminará tres años antes de la aplicación de la Estrategia de Protección del Caribú del Gobierno que entra en vigor en 2023.

El grupo civil Action Boreal, organización ambiental de la región de Abitibi-Temiscamingue, cuestionó recientemente las competencias de Francis Forcier, responsable de las decisiones en relación con el caribú en el Ministerio de Bosques, Fauna y Parques Nacionales.

Nos damos cuenta de que cada vez que atacamos al ministro, le damos al blanco equivocado, porque creemos que está siendo manipulado. Francis Forcier es el responsable principal del archivo del caribú en el departamento, lo cual es especial, ya que es ingeniero forestal y no biólogo. Lo absurdo es que en lugar de decirnos al principio que no tenían intención de seguir adelante, nos pidieron que preparáramos un plan, y ahora no tenemos contacto, a pesar de nuestras peticiones de reunirnos.Henri Jacob, presidente de la Acción Boreal, en entrevista con Radio-Canada

