Mi guerra es también tu guerra: civiles canadienses contra el Estado Islámico

La película se llama «Mi Guerra». Al darle ese nombre, Julien Fréchette quería que el público se apropiara el tema, la guerra contra el grupo armado Estado Islámico (EI), tal como lo hicieron los cuatro personajes a los que siguió para su documental.

Aunque menos conocidos que los occidentales que lucharon de la mano de ese grupo armado, hubo otros que libraron, voluntariamente y sin recibir nada a cambio, su guerra contra Daech junto con los ejércitos kurdos que viven en Turquía, Irán, Irak o Siria.

En una entrevista con RCI, el director Julien Fréchette habló de los retos para la realización de esta película, que se ha convertido en su forma de luchar contra las atrocidades cometidas por esta organización extremista.

La guerra contra el Estado Islámico

Se trata de una guerra que el Kurdistán nunca quiso. Pero el sureste de Turquía (norte del Kurdistán), el norte de Irak (sur del Kurdistán), el noroeste de Irán (este del Kurdistán) y el norte de Siria (Rojava o Kurdistán occidental) se han visto obligados a protegerse por todos los medios posibles contra la amenaza que la organización extremista sigue representando en la región hoy en día.

Julien Fréchette quiso hacer esta película para apoyar, aunque sea indirectamente, a los miles de refugiados y desplazados que encontró durante sus tres estancias en el Kurdistán. En este video, el cineasta explica de qué trata su documental:

«El título del documental Ma guerre, mi guerra, hace referencia al hecho de que los personajes se apropiaron una guerra que no era de ellos. Es la guerra de alguien más. En un principio es la guerra a la que los kurdos fueron obligados a participar, pero posteriormente, fue la guerra de todos aquellos que no tenían nada que ver con esa situación y que participaron igual. No estaban pagados, nadie los obligó. Se trata de un proceso personal de cada uno de los personajes, ya sea para satisfacer una necesidad de adrenalina o simplemente porque la guerra es lo que siempre han hecho. Todos los personajes de mi documental cuando veían las imágenes del grupo armado Estado Islámico abusando de niños y de mujeres se dijeron no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que ayudar. Ahora bien, entre la idea que tenían antes de ir a esa guerra de lo que podrían hacer y la realidad, hay un mundo de diferencia.Voz en off de Pablo Gómez Barrios