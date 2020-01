Tiroteo en Ottawa deja 1 muerto y 3 heridos graves; el sospechoso sigue libre

La policía de Ottawa, la capital canadiense, confirmó en la mañana del miércoles la muerte de una persona y que otras tres resultaron gravemente heridas en un tiroteo en Ottawa. Uno de los heridos graves es un joven de 15 años. La fuerza de seguridad también explicó que quien perpetró el homicidio y las lesiones no habría sido localizado aún.

En un comunicado oficial transmitido por todos sus redes sociales la policía de la capital canadiense dijo que en el marco de la investigación sobre homicidio que tuvo lugar en el centro de Ottawa en la calle Gilmour a las 7:30 am, la policía está pidiendo la ayuda del público para obtener más información. También los investigadores de Delitos Graves confirmaron que no hay implicaciones de seguridad nacional relacionadas con este incidente.

Si usted tiene información puede llamar a la Unidad de Crímenes Prioritarios al +1 613-236-1222, ext. 5493.

