FTQ dice no a los foros de discusión sobre el Sector Público de Quebec

La Federación de Trabajadores de Quebec, FTQ, el más importantes sindicato de la provincia y sus sindicatos afiliados que representan al personal del sector público, no ve la utilidad de tres foros de discusión sobre las prioridades gubernamentales anunciados por Quebec durante la presentación de sus ofertas en el marco de las negociaciones en el sector público que se inician y decidió no participar, dijo su presidente Daniel Boyer este viernes 10 de enero.

Cuando el gobierno presentó sus ofertas al medio millón de empleados del Estado, a mediados del mes de diciembre pasado, el Presidente del Tesoro, Christian Dubé anunció al mismo tiempo en el marco de las negociaciones del sector público, la creación de tres foros de discusión.

En los foros tal que propuestos por el gobierno se discutirá sobre la salud de los trabajadores, el éxito educativo y el acceso a cuidados para la clientela en instituciones de cuidado a largo plazo o que reciben cuidados médicos a domicilio. Daniel Boyer, presidente de la FTQ, dijo que esos foros eran “una distracción inútil por el momento mientras que nos encontramos en plena negociación de renovación de convenciones colectivas”.

El presidente de la FTQ está de acuerdo en que estos temas son importantes para los trabajadores de los distintos sectores “pero no nos vamos a poner de acuerdo en otro foro que no sea el de la negociación, sobre lo que se debería convenir en el marco de las mesas de negociación. De hecho, el proceso de negociación está enmarcado por una ley y no es por nada”, afirma Daniel Boyer.

De hecho, según el presidente del sindicato, el gobierno ya sabe desde hace cierto tiempo lo que se debe hacer para mejorar los servicios a la población y la suerte de los trabajadores del sector público: Hay que contratar personal nuevo, mejorar las condiciones de empleo y pagarles mejor.

“El plazo de las convenciones colectivas, el 31 de marzo próximo, llega rápido. En vez de discutir en foros sobre temas relacionados a la negociación, nosotros proponemos comenzar a trabajar y redoblar esfuerzos para firmar rápidamente nuestras convenciones colectivas” agregan Benoit Bouchard, presidente interino del Sindicato Canadiense de la Función Pública, SCFP-Quebec y Sylvie Neron, presidenta del Sindicato Quebequense de Empleados y Empleadas de Servicio, SQEES-298.

RCI/ftq.qc.ca/con información de Lia Lévesque de La Presse Canadienne/