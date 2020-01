¿Por qué Meghan Markle, duquesa de Sussex, regresó a Canadá?

Pocos días después de que la pareja real formada por el duque y la duquesa de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle, tomaran la decisión de distanciarse de la Familia Real Británica, la duquesa tomó un avión para volver a Canadá.

«Puedo confirmar los informes de que la Duquesa de Sussex está en Canadá», dijo el viernes una portavoz de la pareja.

La pareja acababa de regresar a Londres de unas vacaciones durante seis semanas en Vancouver, Canadá. Las tomaron para distanciarse un poco de las críticas cada vez más duras de los diarios británicos (tabloides) sobre los supuestos caprichos y el estilo de vida lujoso de Meghan Markle.

Según el Daily Mail, regresó a Canadá para reunirse con su hijo Archie de ocho meses que se encuentra en Canadá, lo que sugiere, dice el diario, que la pareja no tiene planes de quedarse en el Reino Unido después de haber hecho su anuncio.

Se espera que el príncipe Harry se reúna con Meghan y Archie pronto, según la misma fuente. El próximo jueves 16 de enero se espera que presida el sorteo de la XIII Copa del Mundo de Rugby en el Palacio de Buckingham.

¿Qué significa el distanciamiento de la corona británica?

Nadie lo sabe realmente por el momento. Según fuentes oficiales, la Reina Elizabeth II no fue consultada y por lo tanto, se sintió muy apenada por la decisión de los duques, Harry y Meghan.

Se dice que la familia real está «dolida» por el hecho de que Harry y Meghan declararon el miércoles que quieren renunciar a ser altos oficiales de la Corona.

Pero en términos prácticos, la prensa británica informó que la reina intervino el jueves para intentar calmar la tormenta provocada por el que muchos conocen ahora como «Megxit».

Elizabeth II habría pedido a los cortesanos reales que resuelvan un futuro papel para la pareja en pocos días. El príncipe Harry es el sexto en el orden de sucesión de la reina, y anunció que él y su esposa querían obtener la «independencia financiera» y vivir parte del año en América del Norte.

Pero Elizabeth II, el Príncipe Charles y William habrían dicho a sus equipos que deben trabajar con el gobierno británico y de Sussex para encontrar una solución.

¿Por qué el duque y la duquesa tienen una fuerte conexión con Canadá?

La ex-actriz estadounidense, Meghan Markel, vivió en Canadá durante 8 años cuando estuvo actuando en la serie de televisión «Suits».

La pareja tiene numerosos amigos en el país. Además, como lo informó la publicación en Instagram, quieren balancear el tiempo que pasan en el Reino Unido y en América del Norte, donde vive la familia de Meghan.

Mientras todo se define, Meghan ha regresado a Canadá donde se quedó su hijo, Archie, después de haber pasado las últimas 6 semanas en Vancouver. El hijo de la pareja, nació en mayo de 2019.

El duque y la duquesa de Sussex reaparecieron públicamente en el Reino Unido este lunes y visitaron la Casa de Canadá en Londres.

RCI con informaciones de la Agence France Presse, Associated Press y the Official Website of The Duke and Duchess of Sussex.