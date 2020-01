Las víctimas de accidente aéreo en Irán fueron daños colaterales, cree Trudeau

«Si no hubiera tensiones, si no hubiera una escalada de tensiones recientes en la región, los canadienses que murieron estarían ahora mismo en casa con sus familias. Esto es algo que sucede cuando hay conflicto y guerra. Los inocentes se llevan la peor parte y es un recordatorio de por qué todos nosotros necesitamos trabajar tan duro en la desescalada, en avanzar para reducir las tensiones y encontrar un camino que no implique más conflictos», dijo el primer ministro canadiense durante una entrevista el lunes con el medio Global News TV.

Justin Trudeau afirmó durante este entrevista exclusiva que las víctimas del avión ucraniano derribado en Irán seguirían vivas si la reciente escalada de tensiones en la región no se hubiera producido, según la transcripción de una entrevista con Global News TV.

Por su parte, la agencia Reuters recordó que el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en Bagdad en un ataque con aviones no tripulados el 3 de enero llevó a Irán a lanzar un ataque con misiles contra las bases iraquíes que albergan a las tropas estadounidenses el 8 de enero, horas antes de que el avión de pasajeros fuera derribado. Los 176 a bordo murieron, incluyendo 57 canadienses.

Trudeau también dijo que Canadá no recibió aviso alguno antes de que Estados Unidos matara a Soleimani, y que «obviamente» hubiera preferido recibirlo.

«EE.UU. toma sus decisiones. Tratamos de trabajar como una comunidad internacional cuando se trata de los grandes temas. Pero a veces los países toman medidas sin informar a sus aliados». Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

La repatriación de los cuerpos

Trudeau dijo que aunque el gobierno está trabajando lo más rápido posible para llevar los cuerpos a casa para su entierro, es probable que lleve semanas o «tal vez incluso meses».

Canadá dijo el lunes que Irán había indicado que los investigadores canadienses tomarían un papel activo en la investigación del accidente, que Irán dijo el fin de semana que había sido causado por un misil que disparó en un «desastroso error».

La agencia The Associated Press, dice por su lado que Trudeau ha tenido cuidado de no culpar Donald Trump por la muerte de los pasajeros después de que el presidente estadounidense ordenara el asesinato del general Qassem Soleimani, el principal general de Irán, en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad.

Algunos canadienses, incluyendo un líder corporativo líder en el país, culpan a Trump en parte por las muertes. Trudeau ha hablado con Trump.

RCI con informaciones de Global News TV, The Associated Press, Reuters.

