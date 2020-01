La organización Alberta Fights Back lanzó agresiva campaña contra Trudeau

En su página Facebook, Alberta Fights Back (Alberta Contaataca) se define como una organización sin ánimo de lucro que trabaja en las relaciones públicas de partidos políticos registrados en la oficina responsable de las elecciones en Alberta o como publicista de terceros partidos.

Su misión es terminar con la dominación económica y cultural de la provincia de Alberta por el Este de Canadá y los intereses especiales extranjeros. Alberta Fights Back, que fue creada en 2019, afirma reflejar públicamente la indignación de Alberta por los ataques contra su economía y su cultura por parte de gobiernos, ONG y grupos de intereses especiales.

Según la organización, un referéndum sobre la separación de la provincia del resto de Canadá es una opción legítima si el gobierno del primer ministro Justin Trudeau continúa destruyendo su economía y su estilo de vida. Los ahorros impositivos para Alberta y las pérdidas de ingresos para Canadá son inmensos.

La organización reafirma la plena autoridad constitucional sobre Alberta y reclamará el control sobre su inmigración, impuestos, armas de fuego y autoridades provinciales que le otorga la Constitución. Los empleos del servicio civil dejarán el Este de Canadá y regresarán a Alberta.

“El tiempo de que no estén empujando terminó. Los políticos, las ONGs y los intereses especiales que se oponen a nuestro bienestar descubrirán lo que significa estar en la mira de la ira de Alberta. Ellos lo comenzaron. Nosotros lo terminaremos” Alberta Fights Back

El fin de semana pasado, la organización pagó vallas publicitarias contra Justin Trudeau en zonas seleccionadas de la provincia de Alberta, en las que piden el encarcelamiento del Primer ministro, acusándolo de sabotaje económico, robo de impuestos y sabotaje económico, entre otros.

El descontento de Alberta y el oeste canadiense

Recordemos que desde hace cierto tiempo ya reina un descontento en esta provincia del Oeste canadiense con respecto al gobierno y la forma de manejar la crisis económica por la que está pasando Alberta, entre otras cosas por la imposibilidad en la que se encuentra la provincia productora de petróleo para exportar y vender su petróleo a Estados Unidos y el extranjero.

El producto de esta insatisfacción se cristalizó en los resultados de las últimas elecciones federales del 21 de octubre 2019, en las que Justin Trudeau salió vencedor pero no pudo elegir un solo diputado ni en Alberta ni en Saskatchewan, obligándolo a formar un gobierno minoritario. Otro de los resultados de esa campaña electoral canadiense fue la creación del Wexit de Canadá, un nuevo partido político que hace la promoción de la independencia del oeste canadiense del resto de Canadá.

La creación de un nuevo partido político federal

El movimiento separatista, que aspiraba a convertirse en un partido político, logró su objetivo después que las autoridades de Elecciones Canadá lo hubieran reconocido como tal y autorizara a que el nombre del partido aparezca en las papeletas de voto en las próximas elecciones federales canadienses.

En consecuencia, los electores del oeste de Canadá podrán votar por candidatos del Wexit de Canadá. El partido tiene la intención de presentar candidatos en las 104 circunscripciones federales de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Columbia Británica. El partido espera también presentarse a cualquier elección parcial que se lleve a cabo en cualquiera de estas 4 provincias, antes de las próximas elecciones generales.

El eslogan del antiguo Partido Reformista, de derecha, decía “The West Wants In (El Oeste quiere estar adentro)”, pero ahora el eslogan del Wexit Canada es “The West Wants Out (El Oeste quiere estar afuera)” afirma Peter Downing, jefe del partido. El programa del partido prevé realizar entre otras cosas, un referéndum sobre la independencia de Alberta.

En caso de victoria, el Wexit prevé la creación de una fuerza armada, de un cuerpo de policía y de una moneda propia, además de la elección de un presidente de la nueva república. Pero para ser reconocido oficialmente como un partido político, el Wexit debe presentar por lo menos un candidato en una elección parcial o general.

Hacia la creación de otros partidos provinciales

Además de la creación del partido federal, Peter Downing se lanzó también en una campaña para la creación de partidos provinciales del Wexit. La versión de Columbia Británica, Wexit BC ya está registrada ante el organismo Elecciones Columbia Británica y reconocida oficialmente por este organismo.

En Alberta, el partido afirma haber recogido ya unas 2.500 firmas y el objetivo del partido es recoger unas 6.000 para ser reconocido como un partido provincial. Después de la campaña en Alberta, el jefe del partido tiene la intención de ir a Saskatchewan y Manitoba para recoger las 2.500 firmas necesarias para los partidos provinciales sean reconocidos como tal en esas provincias.

La relación entre el Wexit y Alberta Fights Back

Por otra parte, el líder del Wexit, Peter Downing es uno de los dirigentes de Alberta Fights Back. Él decía que nadie, hasta que los medios empezaron a llamarlo el fin de semana, se sintió ofendido debido a las vallas publicitarias.

“La abrumadora respuesta que recibimos fue positiva. A la gente les encantaron las vallas (…) Les encantó el hecho que finalmente haya una representación política que los defienda”, Peter Downing.

Los anuncios en estas vallas fueron parte de una campaña publicitaria que duró una semana y que ya terminó. Se ocuparon 8 vallas con el mensaje anti-Trudeau en Alberta: 2 cerca de Airdrie (entre Calgary y Edmonton), 5 en Edmonton y 1 en Calgary, dijo Peter Downing.

El medio es el mensaje

James McDonnell, presidente de Signpatico, una firma de publicidad especializada en las vallas digitales, afirma que la posición de su compañía siempre ha sido que, siempre y cuando se cumplan los estándares publicitarios, realizarán cualquier campaña publicitaria. Signpatico dice que no son partidistas, pero que a la luz los resultados, ellos creen que esta campaña les ofrece la oportunidad de reflexionar. McDonnell dice que si Alberta Fights Back desea hacer una nueva campaña publicitaria con su compañía en el futuro, tendrá que haber un “reajuste del mensaje”.

El profesor, filósofo, teórico de la comunicación e intelectual canadiense, nativo de Edmonton, Alberta, Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje y que existe una relación en la que el medio influye en cómo se percibe el mensaje…

RCI/Radio Canada-Sarah Rieger et Danielle Kadjo/CBC-Joel Dryden/albertafightsback.com/wexitalberta.com/Internet