Estado de emergencia en Este de Canadá: vientos de 150 km/h y 75 cm de nieve

A partir de las 11 a.m. de este viernes 17 de enero, la ciudad de St. John’s, capital de la provincia de Terranova y Labrador, declaró el estado de emergencia.

Dadas las condiciones actuales y pronosticadas, el estado de emergencia entró en efecto inmediatamente y permanecerá en efecto hasta que sea levantado por las autoridades.

«Se ordena a todos los negocios que cierren; se suspenden las regulaciones de cierre de negocios y se prohíbe a todos los vehículos, excepto los de emergencia, el uso de las calles de la ciudad. Por favor regrese a su casa y no salga hasta que el estado de emergencia haya sido levantado.» Comunicado de prensa del gobierno de St. John's

La Policía Real de Terranova dice que también se ha ordenado que los vehículos que no sean de emergencia se retiren de las carreteras en las demás comunidades que han declarado el estado de emergencia. La tormenta es tan fuerte que el gobierno de Terranova y Labrador también ha retirado sus equipos de limpieza de nieve de las carreteras regionales.

Mire el video de CBC News que ilustra bien lo que están viviendo la gente en St. John’s:

75 centímetros de nieve caigan en la Península de Avalon para el viernes por la noche, mientras que se espera que los vientos lleguen a ráfagas de hasta 150 km/h en las zonas costeras. Se espera que más decaigan en la Península de Avalon para el viernes por la noche, mientras que se espera que los vientos lleguen aen las zonas costeras. El Ministro de Transporte, Steve Crocker, dijo que el principal problema era la visibilidad, ya que los parabrisas conceden vistas a poco más que un sólido plano de color blanco.

Y la vida (y hasta las noticias) tomaron una pausa…

En la mañana muy temprano, las escuelas cerraron rápidamente sus puertas en las regiones orientales y centrales de la provincia ya que el rápido deterioro de las condiciones hacía que los viajes fueran difíciles y peligrosos.

El Metrobus también canceló su servicio de transporte público, y la mayoría de los vuelos se cancelaron también en el aeropuerto internacional de St. John’s.

La oficina de CBC News en St.Jhn’s, tuvo que cancelar sus transmisiones a las 15h30.

We cannot continue our radio broadcast. We are carrying a program from Halifax. You are hearing @LukasWallCBC on the horrible conditions in St. John’s #nlwx https://t.co/9tiFCOoda6 — CBC Newfoundland and Labrador (@CBCNL) January 17, 2020

«No podemos continuar nuestra transmisión de radio. Llevamos un programa desde Halifax. Están escuchando @LukasWallCBC en las terribles condiciones de St. John’s « Traducción del tuit de CBC St. John's

Algunas imágenes y experiencias de ciudadanos

So this is my nephew Ben digging out in St. John’s today- could be at it a while by! pic.twitter.com/pG5xWHSOQe — Richard Dooley (@hfxjournalism) January 17, 2020

Por su lado, una organización que ofrece cursos de equitación terapéutica a niños y jóvenes con problemas físicos, emocionales y cognitivos, la Rainbow Riders NL, contó en un tuit que su personal pasó la noche del jueves durmiendo en el establo con los caballos para mantenerlos cómodos en medio de las heladas temperaturas.

Our staff slept at the barn last night & will again tonight, we are so fortunate to have such a dedicated team ❤🌈🐴

The girls have their #stormchips but the horses are wondering why storm carrots aren’t a thing!? 😉

Stay safe and warm everyone ❤🌈🐴 #nlwx #nlstorm pic.twitter.com/wFlSYALxMz — Rainbow Riders NL (@rainbowridersnl) January 17, 2020

Se espera que la tormenta se intensifique hasta el viernes, trayendo nieve adicional, fuertes vientos y una potencial oleada de tormentas.

Las condiciones comenzarán a mejorar el sábado por la mañana en toda la provincia, pero se espera que los fuertes vientos se mantengan a lo largo de la costa oeste, donde podrían generar nieve con efecto de mar.

