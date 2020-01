Una cumbia canadiense-mapuche nace en medio de las protestas en Chile

Si hay un ritmo musical que une a toda América Latina, es la cumbia. Acompaña a la gente de Este a Oeste y de Norte a Sur del subcontinente. Aunque Canadá no esté incluido en Latinoamérica por su geografía nórdica, no cabe duda que la influencia de la cumbia se siente cada vez más.

Akawui Riquelme quiere ser parte del movimiento cumbianchero canadiense que fue iniciado por otros como la Psychotropical Orchestra o Boogat hace ya algunos años.

Por eso y para vivir de cerca «el despertar chileno» como lo llama él mismo, Akawui salió de Canadá en noviembre con destino a Chile y así nació el tema «Cumbia Del Barrio» en colaboración con Luanko, un artista hip-hop mapuche.

La canción tiene un coro en lengua mapuche, el Mapudungun, que dice Newentu Amuleiñ Küme Amuli (Vamos con fuerza, esto va bien), música de Akawui.

Éste es el resultado:

Entramos en comunicación con Akawui quien desde Chile, nos habló de este proyecto:

¿Y la situación en Chile?

Akawui va a Chile de donde es originario su padre desde que es muy pequeño cada año, pero esta vez es diferente. Su presencia en Chile desde noviembre le ha permitido al artista canadiense vivir en primera línea las manifestaciones y los disturbios en Chile, pero también sentir la pasión de su herencia chilena.

Recordemos que desde mediados del mes de octubre del 2019, los chilenos ha salido a las calles a protestar por varios asuntos que van desde el aumento de los boletos del transporte público hasta las nueva Constitución. Desde el inicio de estas manifestaciones e inestabilidad social, miles de quejas por violaciones a los derechos humanos han sido presentadas ante la Comisión de los DDHH del país.

Desde Chile, Akawui nos presenta sus principales observaciones sobre el clamor social actual y sobre todo, cómo el pueblo mapuche se ha implicado en las manifestaciones populares:

Akawui en Canadá

Akawui nació en Canadá. Su padre, de la nación Mapuche llegó a este país de norte algunos años antes.

Desde muy pequeño, a los tres años, el padre de Akawui, también músico, lo hizo entrar en el mundo de la música popular folclórica de América del Sur.

Pasó su niñez tocando música andina con la banda de su padre por las calles de diferentes ciudades de Canadá, principalmente en Montreal y Vancouver. Estas experiencias, sumado a su profunda conexión con su herencia indígena chilena han sido lo que ha inspirado su mezcla musical.

Akawui fusiona distintos géneros musicales multiculturales combina cantos y percusiones de las Primeras Naciones canadienses con la música andina y con sonidos contemporáneos del música electrónica y Hip Hop.

Este artista trabaja desde hace muchos años con un proyecto musical indígena canadiense del grupo Sacred Wolf Singers.

Las Primeras Naciones de Canadá en la lucha

Las naciones indígenas de este país han estado luchando por defender sus derechos ancestrales por décadas.

Desde los años 70, las mujeres indígenas canadienses han tratado de restablecer su lugar en las comunidades, en un movimiento conjunto contra la colonización y el patriarcado. Estas comunidades, antes de la colonización, otorgaban más poder político y simbólico a las mujeres.

El movimiento Idle No More, que comenzó en Canadá en 2012, es uno de los más conocidos, el más publicitado, pero no la primera de las luchas dirigidas por las mujeres indígenas en este país.

Le preguntamos también a Akawui, que conoce y ha trabajado con grupos artísticos indígenas en Canadá qué similitudes ve en las luchas de las Primeras Naciones canadienses y los mapuches en Chile.

Akawui más allá de la música

Fuera de los escenarios este artista concentra su energía trabajando con jóvenes y como empresario social.

Akawui trabaja en proyectos destinados ayudar a jóvenes a desarrollar su autoestima y confianza para perseverar tanto en sus estudios como en lo personal.

Gran parte de su obra radica en su empresa social que es una línea de ropa llamada «Also Known As Cruz Andina». Una parte de las ganancias de la colección se utilizan para crear proyectos juveniles en América del Norte y del Sur, que tienen que ver con música, danza y artes marciales.

En 2017, Akawui trabajó con el productor musical y ganador de un Latin Grammy Frank Palacios durante la realización de su EP Intertribal.

