Banco canadiense impulsa inserción de mujeres chilenas en ciencias y tecnología

El Scotiabank y la Universidad Tecnológica Federico Santa María de Chile firmaron un convenio de 5 años para la creación de un Programa para la Transformación Digital que tiene por objeto «mejorar la investigación y el desarrollo en materia de avances digitales y fomentar el interés de las mujeres» en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, siglas en inglés), según informó un comunicado oficial.

El banco, fundado en Canadá, invertirá 1 644 062 dólares durante un plazo de cinco años, y el comunicado oficial anunciando la colaboración afirma que la inversión beneficiará a los más de 6,000 estudiantes que participan en el programa.

Según un estudio realizado en 2018 por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, sólo una de cada cuatro mujeres chilenas estudia en STEM, y sólo el 5% de los profesionales en estos campos son mujeres.

En el Centro se ofrecerá una variedad de experiencias prácticas, como programas, proyectos de síntesis y pasantías en las áreas de ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos.

«Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con Federico Santa María, una de las universidades de ingeniería y ciencias tecnológicas más reconocidas de Chile y de toda la Alianza del Pacífico. Esperamos avanzar en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, así como promover la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en Chile» Ignacio Deschamps, Director de Operaciones Internacionales y Transformación Digital de Scotiabank.

Finalmente, parte de los fondos invertidos se destinarán a la organización de nuevos eventos y a la creación de cursos digitales a través de los cuales los estudiantes podrán poner en práctica la teoría que han aprendido.

«Esta es la primera colaboración formal con un banco en el área de la transformación digital. Para nuestra institución, esta es una oportunidad única para llevar a cabo investigaciones y desarrollar programas de educación práctica para el sector financiero, mientras se fortalece el espíritu de colaboración dentro de la industria» Darcy Fuenzalida, Presidenta de la Universidad Federico Santa María

El banco mantiene otras colaboraciones

El banco tiene inversiones en instituciones académicas en todo el mundo. En el marco de esta iniciativa, el Scotiabank se ha asociado con universidades como Queen’s University, University of Western Ontario, University of Waterloo, University of Toronto, University of Alberta y University of British Columbia en Canadá, y el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Pacífico en los países de la Alianza del Pacífico.

RCI con informaciones del Scotiabank y la Universidad Tecnológica de Federico Santa María de Chile.