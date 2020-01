Encuentran pornografía infantil en celular de pasajero proveniente de Cuba

En un tuit, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá informó este jueves que el 12 de enero, oficiales de esta instancia en el Aeropuerto Pearson de la ciudad de Toronto encontraron imágenes de pornografía infantil en los teléfonos celulares de un viajero que llegaba de Cuba. El hombre fue arrestado y todas las pruebas confiscadas.

Esta agencia policial de las fronteras aprovechó este evento para recordarle al público que los oficiales fronterizos tienen la autoridad para examinar todos los bienes de las personas cuando cruzan la frontera canadiense, aunque no lo haga sistemáticamente.

On January 12, CBSA officers @TorontoPearson found suspected child pornography on the cell phones of a traveller arriving from Cuba; he was arrested and all evidence seized. #CBSA officers may examine all goods when you cross the border.https://t.co/EMemVIlth5

