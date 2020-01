Anywhere But Here – Cualquier lugar excepto aquí de Carmen Aguirre

“Esta obra está basada en un montón de sueños que yo tuve hace como 30 años, cuando estaba en la escuela de teatro en Vancouver y era la única persona latina en toda la escuela. Y tuve un montón de sueños muy nítidos y muy espectaculares sobre la identidad. Sobre mi identidad como chilena, como canadiense, como exiliada, como latina. Entonces, esta obra partió de esos sueños” Carmen Rodríguez.

La Electric Company Theatre presenta en estreno mundial la obra Anywhere But Here que podríamos traducir en castellano como Cualquier lugar excepto aquí de la dramaturga, actriz y escritora chileno-canadiense Carmen Aguirre del 4 al 15 de febrero de 2020 en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas PuSh Festival de Vancouver, Columbia Británica.

ESCUCHE EL REPORTAJE

Una producción que marca por primera vez la historia teatral canadiense ya que es la primera vez que una obra latina de esta envergadura hace su estreno mundial en un escenario tan prestigioso como el Vancouver Playhouse.

En medio de la mayor crisis de refugiados que ha enfrentado el planeta, con millones de personas que viven en un estado de desplazamiento y exilio, la dramaturga chileno-canadiense presenta una obra rayana en la comedia oscura, el drama y el realismo mágico.

“Es una obra que toma lugar en frontera entre Estados Unidos y México en el muro que separa a ambos países. Lo interesante de la obra es que uso técnicas de realismo mágico. Por ejemplo, hay muchos personajes que se encuentran en el muro del 2020, pero son personajes de diferentes épocas” Carmen Aguirre.

Anywhere But Here es una historia transversal, fascinantes que cruza varias épocas, espacios y tiempos. Con personajes fantásticos, muchos de los cuáles son poderosas mujeres que han experimentado el dolor de desarraigo, del desplazamiento y la dura realidad de la frontera, mientras intentan pasar del otro lado del muro.

El elenco de actrices y actores son un grupo sin fronteras compuesto por Augusto Bitter, Alen Domínguez, Alexandra Lainfiesta, Shawn Lall, Nadeem Phillip, Christine Quintana, Michelle Ríos, AL Simmons y Manuela Sosa. Todos y todas con raíces inmigrantes de primera o segunda generación aquí en Canadá y procedentes de México, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico y Pakistán.

ESCUCHE LA ENTREVISTA