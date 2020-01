¿Todos los obesos deben perder peso? Depende, dice investigadora canadiense

La más reciente investigación de Jennifer Kuk estudió lo que ella llama la «Paradoja de la grasa» es decir a personas con obesidad pero que no tienen los típicos problemas de salud típicos asociados a la obesidad.

Jennifer Kuk y sus colegas concluyeron que a pesar de que tanta gente intenta perder peso, el porcentaje de los que logran perderlo y mantenerlo a largo plazo es inferior al 5%. La mayoría de las personas no son capaces de controlar su peso a largo plazo; la gran mayoría va a luchar por bajar su peso durante el resto de su vida a menos que algo cambie.

Hay muchas investigaciones que apuntan al hecho de que no es necesario centrarse sólo en la balanza. Muchos marcadores de salud son más fáciles de mejorar que el peso corporal, como la presión sanguínea, los lípidos, el estrés y tu perspectiva de la vida.

Lo que debe cambiar es el estilo de vida.

Todos estos factores influyen en la calidad de vida, y pueden tener un impacto negativo si te concentras demasiado en tu peso corporal y tomas medidas severas que podrían ser poco saludables, como dietas extremas o suplementos no probados.

Jennifer Kuk espera que sus investigaciones sobre la actividad física y las dietas se incorporen en la próxima versión de la Guía de Alimentos de Canadá. El tamaño de las porciones ha cambiado con el tiempo.