La motonieve: ¿Un pasatiempo peligroso en Quebec?

EL PELIGRO CUANDO NO SE CONOCE EL LUGAR

Cada año o cada 2 años siempre hay problemas en ese sector, porque el Río Magog, que conecta el Lago Memphrémagog con el Lago Magog, no se congela jamás durante el invierno. Entonces hay un pequeño sector que queda cerca de mi casa que no se congela. Y las personas que circulan por ahí, sobre todo al caer el día o durante la noche, no ven que el lago no está congelado. Si llegamos a ese lugar con cierta velocidad, se vuelve una verdadera trampa.