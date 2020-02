Un médico canadiense entre los campeones del Super Bowl

El equipo de Kansas City ganó su segundo título de Campeón del Super Bowl en su historia, el primero en 50 años, derrotando a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche en Miami. Entre los jugadores del equipo campeón se encontraba Laurent Duvernay-Tardif el defensor de los Chiefs, convirtiéndose en el primer jugador canadiense originario de Quebec y el primer médico en ganar el preciado Trofeo Vince Lombardi.

En la provincia, la gente quiere creer que el apoyo masivo de un gran número de quebequenses a Duvernay-Tardif y los Chiefs de Kansas City puede haber ayudado a inclinar la balanza el domingo. Lo cierto, es que a los aficionados en Quebec no les faltó entusiasmo después de la victoria de los Chiefs 31-20 sobre los 49ers. Laurent Duvernay-Tardif estaba muy emotivo al momento de celebrar.

En toda la provincia se celebraron eventos en bares, restaurantes y cines. Está claro que el 54º partido de los Chiefs campeones de la NFL atrajo aún más la atención este año con la participación del llamado Dr. Duvernay-Tardif del lado de los campeones.

Hasta el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, felicitó al joven jugador y expresó su orgullo diciendo en un tuit que ahora se tendrá que añadir el puesto de campeón del #SuperBowl campeón en el currículum del joven médico y denfensor.

Add #SuperBowl champion to the resumé! Congratulations on last night’s incredible victory, @LaurentDTardif! https://t.co/Knx1NvJcKG

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2020