Las poblaciones afrocanadienses son jóvenes y están creciendo ¿por qué?

Canadá es el principal país de nacimiento de la población negra. En 2016, más de 4 de cada 10 negros del mundo nacieron en Canadá. Debido a la importancia que tienen las comunidades afro-canadienses a nivel mundial, nos pareció importante presentar las informaciones más recientes y sobresalientes que definen las diversas y grandes comunidades negras que forman parte del Canadá de hoy en el marco del Mes de la Historia de los Negros.

Al observar las informaciones estadísticas más recientes disponibles para la población canadiense, podemos observar que no es un azar que se ponga énfasis en el carácter histórico de la presencia de los negros en el país.

Desde la llegada de Mathieu Da Costa (un navegante e intérprete de los exploradores Pierre Du Gua de Mons y Samuel de Champlain, la población negra de Canadá está presente en el país desde principios del siglo XVII.

Pero fue en el siglo XX que su presencia se consolidó. En este gráfico se ve el número de personas afrodescendientes que llegaron a Canadá en las diversas décadas desde 1980 hasta el 2016:

¿Por qué la población de negros canadienses aumenta?

Según los datos oficiales más recientes, en 20 años, la población negra de Canadá se ha duplicado, pasando de poco más de medio millón de personas a más de 1 millón 200 mil personas.

Además, la población negra representa actualmente el 3,5% de la población total del Canadá y el 15,6% del total de poblaciones del país que se definen como minorías visibles y según las proyecciones, seguirá creciendo y podría representar entre el 5,0% y el 5,6% de la población canadiense para 2036.

5,6% de la población canadiense representaría en un poco más que lo que representan las Primeras Naciones del país con respecto a la población total.

La migración y el crecimiento natural (nacimientos) han contribuido al crecimiento de la población negra en el Canadá. En 2016, cerca de 1,2 millones de personas en el Canadá declararon ser Población de Origen Negro.

Desde 1996, la población «negra» es uno de los grupos de población que figuran en el cuestionario del censo. Los encuestados pueden indicar uno o más grupos de población o especificar otro grupo.

Los inmigrantes negros de larga data procedían predominantemente del Caribe, mientras que los inmigrantes negros recientes procedían principalmente de África.

Según el censo de 2016, más de la mitad (56,7%) de los inmigrantes negros que llegaron antes de 1981 nacieron en Jamaica y Haití.

Los inmigrantes negros recientes ahora vienen de unos 125 países diferentes. Los principales países de nacimiento de los inmigrantes negros que desembarcaron entre 2011 y 2016 fueron Haití, Nigeria, Jamaica, el Camerún y la República Democrática del Congo.

La población negra es joven…

En 2016, la población negra era más joven que la población total de Canadá. La edad media de la población negra era de 29,6 años, en comparación con los 40,7 años de la población total.

En el otro extremo de la escala de edad, el 7,3% de la población negra tenía 65 años o más, en comparación con el 15,9% de la población total. -como la población total, las mujeres negras superaron a los hombres negros en un poco más.

En 2016, el 51,6% de la población negra era femenina. Esto era similar a la proporción de la población total del Canadá, donde el 50,8% de la población era femenina.

Un retrato al que le faltan detalles

Las más recientes informaciones del gobiernos de Canadá y en particular un retrato hecho en 2019 ponen de relieve la gran diversidad de la población negra, pero no presentan conclusiones relacionadas con los retos y problemas a los que se enfrentan muchos miembros de las comunidades negras del Canadá, particularmente la integración en el mercado laboral, las disparidades salariales, el acceso desigual a los recursos, los problemas de salud, la discriminación y la deserción escolar pueden afectar de manera diferente a los diversos grupos que componen la población negra.

En 2016, estuvo de paso por Canadá el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana de Naciones Unidas.

En su informe del cual les daremos detalles en un reportaje posterior, dijo que a pesar de la buena reputación de Canadá, todos los miembros del Grupo se mostraron «profundamente preocupados» por el «racismo estructural» de muchas instituciones canadienses y por el «racismo sistémico» contra los negros que sigue teniendo un impacto negativo en la situación de los derechos humanos de los afrocanadienses.

RCI con informaciones del documento "Diversidad de la población negra en el Canadá: un panorama general" publicado por Gobierno de Canadá, Working Group of Experts on People of African Descent.