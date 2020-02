Directora canadiense y actores negros en drama romántico de Hollywood

Es en este Día de San Valentín 2020 que sale a la pantalla grande la más reciente película de la canadiense Stella Meghie, The Photograph.

No es coincidencia que sea en el Día de los Enamorados y durante el Mes de la Historia de los Negros ya que Meghie dice que en Hollywood hay una escasez de historias de amor en las que los protagonitas sean negros

«Me encantan estas películas, quiero ver más» Meghie, que creció en Oshawa, Ontario, dijo en una entrevista reciente. «Es importante que lo haga bien, para que pueda enviar un mensaje a la industria que la gente quiere ver estas películas y que les irá bien y …hablar en nombre del público».

Antes de dirigir cine, Stella trabajó en relaciones públicas en el ámbito de la moda en Nueva York. Después de mucho reflexionar, se dijo que a pesar del riesgo que corría al dejar su trabajo para convertirse en guionista cinematográfica, tenía que hacerlo.

«Es mejor tener miedo que ser infeliz» – Stella Meghie

Antes de The Photograph, Stella Meghie escribió tres otros guiones cinematográficos y dirigió sus propias películas: Jean of the Joneses, Everything Everything y The Weekend.

Stella Meghie sigue siendo una relativa desconocida por sus logros como una de las pocas mujeres negras cineastas que trabajan a un ritmo constante hoy en día.

Entre las 814 películas estrenadas en los EE.UU. en 2018, sólo cinco de ellas fueron dirigidas por mujeres negras, y sólo una (Ava DuVernay’s «A Wrinkle in Time») vino de un estudio oficial y no de un productor independiente.

En una entrevista pas IndieWire Meghie dijo que para ella, hay mucho en juego con «The Photograph»

«Para mí, esta película es una especie de clave para el resto de mi carrera en el sentido de que, es lo que he estado trabajando desde el principio. Poder dirigir una película que he escrito, que es original, con un presupuesto de estudio – hablo de dinero real – con un productor que tiene un historial de taquilla, y ver las puertas abiertas de par en par, es algo grande para mí, por lo que tiene que funcionar». Stella Meghie

¿Quién es Stella Meghie?

Nacida en Toronto de padres jamaiquinos, Meghie siempre tuvo un interés particular por la escritura, pero después de graduarse en literatura por la Universidad de Waterloo, no pudo encontrar un camino directo hacia un trabajo en ese ámbito y como decíamos terminó trabajando como publicista de moda en Nueva York. En el 2007 tomó la decisión de dejar su trabajo seguir su pasión.

Se mudó a Londres, Inglaterra, y obtuvo su maestría en escritura de guiones, escribió el primer borrador de lo que se convertiría en su primer largometraje, Jean of the Joneses. Cinco años más tarde, después de trabajar como asistente de producción, ganar concursos de guiones, asistir a un curso intensivo de verano sobre dirección, hacer un cortometraje, asistir a retiros de escritores, varias becas, obtener consultas y recibir una beca, finalmente estrenó Jean of the Joneses at South by Southwest en 2016, con excelentes críticas.

Después de escribir Jean of the Joneses, la directora se dio cuenta de que no habría nadie mejor para dirigir su historia personal que ella misma. Hizo un curso intensivo de dirección de un mes y se puso a trabajar en su primer largometraje. Poco sabía entonces que sería el primer salto que lanzaría con éxito su carrera cinematográfica.

Cuando esa película se estrenó con gran éxito de crítica en el Festival South By Southwest (SXSW) en 2016, Meghie comenzó a trabajar con un agente de Hollywood y rápidamente se puso a trabajar en la dirección de su segundo largometraje.

Incluso en una época en la que Hollywood se esfuerza por aumentar la diversidad de la representación, Everything’s Everything convirtió a Stella en la única directora negra con una película de gran estreno en 2017.

RCI con informaciones de The Canadian Press, CBC News e IndieWire.