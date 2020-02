Protesta de trabajadores forestales en Columbia Británica

Cientos de trabajadores de la industria forestal protestaron ante la legislatura de Columbia Británica, para denunciar la situación por la que atraviesa el sector.

Alrededor de 500 personas llegaron frente a la sede oficial, con vehículos, herramientas y pancartas en las que podía leerse “la industria forestal alimenta a mi familia”.

El sector se encuentra en una situación complicada en la provincia, agravada por una huelga reciente, que se extendió durante 8 meses, dejando a cerca de 3.000 personas sin ingresos durante ese tiempo.

La protesta provocó que numerosas pequeñas empresas del rubro se encuentren actualmente en una situación financiera complicada y muchas de ellas podrían verse obligadas a cesar sus operaciones.

El ministro provincial de Bosques, Doug Donaldson, reconoció la situación dificil por la que atraviesa la industria forestal local y, ante los manifestantes, sostuvo que tomó nota de los reclamos y que está al tanto de la situación de preocupación que significa para cientos de familias no saber cuál será el futuro de su actividad.

Donaldson agregó que espera tener listo un reporte para la primavera próxima, en el que la provincia identificará las áreas disponibles para la explotación maderera.

Según datos oficiales, la industria forestal en Columbia Británica registró una caída del 11 por ciento en sus ingresos durante 2019, con una superficie explotada de 46 millones de metros cúbicos, la más reducida de los últimos años.

La situación fue agravada en los últimos tiempos por una baja en los precios internacionales de la madera, la caída en la demanda por parte de los mercados asiáticos y la incidencia de tarifas aduaneras, especialmente por parte de Estados Unidos.

John Rustad, experto en el tema por el Partido Liberal, citado por la agencia The Canadian Press, sostuvo que “las comunidades han sido devastadas, la vidas desarraigadas y las familias obligadas a luchar por su supervivencia, en medio de una crisis forestal que no muestra signos de desaceleración y un gobierno que simplemente pretende que no puede hacer nada para ayudar«.