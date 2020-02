Canadienses preaparan sus declaraciones de impuestos

Cuando los canadienses se encuentran en pleno proceso para su declaración anual de impuestos, que en la mayoría de los casos debe ser elevada a las autoridades a más tardar en abril, la agencia federal de ingresos dijo que la presentación en papel sigue siendo aceptada.

Si bien la versión electrónica se halla muy difundida, muchos canadienses siguen presentado sus formularios de declaración impresos, una práctica que es frecuente entre los particulares que deciden hacer el trámite por su cuenta, sin la intervención de un contador certificado.

Un derecho vigente

En un comunicado publicado el martes, el ente alentó a los contribuyentes a optar por la declaración en línea, aunque aclaró que no tiene intención de convertir tal modalidad en obligatoria, por lo que las personas que prefieran someter sus declaraciones en papel tienen el derecho de hacerlo.

En tal sentido, la agencia de ingresos confirmó que el 10 de enero último comenzó a enviar los formularios e instrucciones pertinentes a 1 millón 700 mil personas, que el año anterior habían manifestado su preferencia por la versión impresa para dar cuenta de sus rendiciones tributarias.

Mejor no se olvide

En Canadá, la declaración de impuestos es obligatoria para toda persona física mayor de 18 años, las empresas, negocios y organizaciones en general, que deben completar un formulario.

El incumplimiento del trámite está penado por la ley, que lo considera un crimen y puede ser objeto de castigos severos.

Una persona hallada culpable de evasión impositiva puede ser condenada no sólo a pagar el monto debido, sino también una multa que puede ser de hasta el 200 por ciento de la deuda, siendo pasible también de una pena de encarcelamiento que podría llegar a los 5 años.

Según la agencia canadiense de Ingresos, cerca del 90 por ciento de los contribuyentes eligen hacer su rendición de manera electrónica, que no sólo evita el gasto de papel, sino que además agiliza el proceso de presentación.

En el caso de los trabajadores autónomos, el período para la presentación de la declaración federal vence el 15 de junio.

Las personas que no quieren pagar los servicios de contadores certificados, pero no se animan a hacer sus declaraciones por sí mismas, pueden recurrir a un servicio de clínicas gratuitas de ayuda.

Ingresos personales

La agencia define como ganancias personales a todos los ingresos que el contribuyente obtuvo durante el año. Como residente en Canadá, cada habitante está obligado a reportar las ganancias obtenidas a partir de las diferentes fuentes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Dentro de los montos que se deben declarar están incluidos los recibidos como retribución por trabajo, tanto bajo relación de dependencia como de manera autónoma, los producidos por los planes de pensión y ahorro, los obtenidos a partir de inversiones, beneficios sociales percibidos y otras ganancias, que incluyen un gama extensa y variada de ítems, entre los que se inscriben las becas de estudio.

Además de los ingresos principales, como el salario, por ejemplo, también entran entre los ingresos tributables las comisiones, subvenciones, regalías y hasta las propinas.

En el caso de las ganancias producidas como resultado de un trabajo realizado fuera de Canadá, la persona está obligada a reportarlo en tanto residente legal en territorio canadiense.

Montos y escalas

El modelo impositivo canadiense se considera como progresivo y escalonado, es decir, no todas las personas tributan el mismo porcentaje, sino que este varía en base a los ingresos registrados durante el año.

Las escalas que se aplicarán para la declaración del presente año son: 15% sobre los primeros 48.535 dólares de ingreso,

20,5% entre 48,535 y 97.069,

26% entre 97.069 y 150.473,

29% entre 150.473 y 214.368 y

33% para los ingresos sobre 214.368 dólares.

En cuanto a las excepciones, determinadas en base a los montos de ingresos, los individuos menores de 65 años que hayan percibido menos de 12.298 dólares están exentos de pagar impuestos.

Por su parte, las parejas que presentan una declaración conjunta también están exceptuadas si las ganancias combinadas están por debajo de 24.400 dólares.

¿Hay algo que no pague impuestos en Canadá?

Aunque en el imaginario de algunas personas parecería existir la convicción de que no hay nada que no pague impuestos en este país, eso no es así.

Entre las “ganancias” que no tributan aquí hay que contar las obtenidas en loterías, la mayoría de los regalos y herencias, los pagos efectuados por Canadá y la mayoría de sus aliados por discapacidad o muerte a veteranos de guerra y deudos, los suplementos familiares por hijos discapacitados abonados en Quebec, las compensaciones a víctimas de actos criminales o accidentes de tránsito, las pólizas de seguro de vida y la mayoría de las compensaciones sindicales durante una huelga.

La adquisición de una vivienda propia, la compra de medicamentos y otros items pueden ser tomados en cuenta para reducir el aporte tributario a abonar.

Además de las declaraciones federales, cada habitante debe someter sus declaraciones provinciales, que varían en sus características según la jurisdicción de la que se trate.

Fuentes: Canada Revenue Agency / H&R Block / The Canadian Press.