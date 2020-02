Nuevas reglas para mejorar la protección de la ballena franca

El gobierno federal anunció nuevas reglas para asegurar una mejor protección de la ballena franca, una especie en peligro de extinción, este jueves.

Contrariamente a los años pasados, las zonas seleccionadas no estarán cerradas del principio al fin de la temporada de pesca.

Este año, la prohibición de pescar con artes fijos entrará en vigor en una zona solamente si una ballena franca del Atlántico Norte es vista en la misma zona más de una vez en 15 días. Si este es el caso, la zona será inaccesible hasta el 15 de noviembre.

Especie en peligro Las ballenas francas glaciales son una especia en peligro de extinción. Se estima que no quedan sino 400 individuos en el mundo y menos de 100 hembras reproductoras.

Ciertas zonas de la bahía de Fundy podrían ser cerradas temporariamente esta temporada.

El ministerio de Pescas y Océanos de Canadá también utilizará por la primera vez, una tecnología de acústica submarina para detectar la presencia de este mamífero, además de las inspecciones visuales por avión y por barco.

A mediados de enero, el gobierno ya había anunciado que las cuerdas de pesquería deberán ser identificadas por colores específicos que identificaran la región, la especie y la zona de pesca.

Esto le permitirá al gobierno de determinar en cuales zonas las ballenas se enredan con las redes de pescas. Otras modificaciones de los medios de pesca también serán exigidos en el 2021 advirtió la ministra de Pescas y Océanos de Canadá, Bernadette Jordan.

« Reconocemos [que las nuevas medidas] no son posibles que gracias al trabajo arduo y la cooperación de nuestros pescadores quienes modificaron sus actividades para apoyar nuestro objetivo común que es de proteger este magnífico animal por las generaciones futuras», notó la ministra.

La bióloga e investigadora en ecología marina en M-Expertise marine, Lyne Morissette opina que las reglas anunciadas por el gobierno son positivas.

«[Estas medidas] se van a concentrar en la zonas las más críticas, al mismo tiempo, se va a permitir de pescar lo más posible antes de que lleguen las ballenas y se podrán mejorar los métodos de detección para que cuando ellas lleguen, las podamos proteger eficazmente», precisa la experta.

La ministra Jordan cree que las nuevas reglas van a satisfacer las autoridades estadounidenses quienes sufren una presión para imponer un embargo sobre el cangrejo de las nieves canadiense.

Ciertos grupos en Estados Unidos estiman que Canadá no hace lo suficiente para proteger la ballena franca glacial.

Reducción de la velocidad

El ministerio de Transporte de Canadá impondrá de nuevo reducciones de velocidad a los barcos de más de 13 metros de largo para evitar los choques con las ballenas. Un limite de velocidad de 10 nudos estará en vigor en el oeste del Golfo del San Lorenzo.

Una nueva zona de restricción será añadida en el valle de Shediac. Los barcos que transitan por ahí deberán sea evitarla o reducir su velocidad a ocho nudos. Igualmente, una reducción voluntaria de velocidad a diez nudos será al ensayo en el estrecho de Cabot a ciertos momentos durante la temporada de pesca.

Las embarcaciones podrán circular a una velocidad operacional segura en las portciones de las vías de navegación situadas al norte y al sur de la isla de Anticosti, si ninguna ballena franca es detectada.

«No es por que las medidas son cada vez más eficaces que vamos a poder necesariamente detener todas las muertes [de ballenas francas] en el Golfo del San Lorenzo», dice Lyne Morissette.

Eliminar el hielo «lo más rápido posible»

La empresa G X Technology Canada ganó la licitación del gobierno federal para abrir la pesca primaveral en los puertos de la Peninsula Acadiense, de la bahía de Chaleurs y del estrecho de Northumberland. Un contrato de más de 600.000 dólares canadienses.

El gobierno espera que de esta manera la pesca del cangrejo de nieve podrá comenzar lo más rápido posible, de manera segura, antes de la llegada de las ballenas en el sur del Golfo del San Lorenzo.

De plus, Pêches et Océans Canada utilisera pour la première fois l’acoustique sous marine pour détecter la présence de baleines noires, en plus des inspections visuelles par avion et par bateau.

Con informaciones de Sophie Désautels.