El tiempo apremia para Canadá por un asiento en el Consejo de seguridad

En su enunciado de política exterior, el gobierno canadiense es categórico: sus objetivos son “fortalecer el multilateralismo, fomentar la paz, combatir el cambio climático, promover la seguridad económica y la igualdad de género”. El ámbito para desarrollar estos postulados es en parte a través de las Naciones Unidas.

Para lograr su cometido, el gobierno liberal de Justin Trudeau está en carrera para obtener un lugar en ese organismo.

A ese afecto nombró en misión especial al exprimer ministro Joe Clark a países del Golfo y África con el objetivo de promocionar la candidatura de Canadá para obtener un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo voto se llevará a cabo en el mes de junio.

Canadá ha tenido históricamente su mayor impacto a nivel mundial al trabajar en organizaciones multilaterales como la ONU.

Sin embargo, hace más de 20 años que no ha logrado obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Joe Clark, quien también supo ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, comenzó esta semana una misión que lo llevará por Argelia, Bahrein, Qatar y Egipto.

Pero según diversos analistas, el camino está sembrado de obstáculos.

Uno de éstos, y considerado crucial por los países miembros de la ONU, es el relacionado con la contribución de Canadá a la ayuda extranjera.

En esta contienda para la obtención del escaño, Canadá tiene dos contrincantes bien posicionados: Irlanda y Noruega. Ambos países contribuyen más en la ayuda extranjera que Canadá. Y África, con 54 miembros en la ONU, puede volcar la balanza de un lado como del otro.

Fen Osler Hampson es ex Director de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman Paterson, y actualmente es profesor de asuntos internacionales en la Universidad Carleton, de Ottawa. Recientemente publicó un libro sobre la política exterior del ex primer ministro Brian Mulroney, Master of Persuasion: Brian Mulroney’s Global Legacy.

Joe Clark había sido su Ministro de Asuntos Exteriores.

Él recuerda la importante contribución de ayuda al desarrollo de Canadá durante aquellos años.

Para el profesor Hampson , Clark puede realizar un trabajo importante en ese sentido durante su gira. Pero no le resultará fácil, dice.

“Los líderes africanos recordarán el importante papel que jugaron Joe Clark y Brian Mulroney en la Commonwealth para ayudar a terminar con el apartheid en Sudáfrica y también para intervenir en la crisis de hambruna en Etiopía” dijo el Sr. Hampson.

“Desafortunadamente, dice, el compromiso más reciente de Canadá en la región, bajo los gobiernos sucesivos, sufre en relación a nuestro papel jugado en las décadas de 1980 y 1990. Y este es el quid del problema, y nuestro desafío para lograr que los africanos voten por nosotros”.

¿Queda tiempo?

