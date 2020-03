Canciller canadiense en autoaislamiento con síntomas gripales ligeros

François-Philippe Champagne, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, anunció por Twitter la tarde del jueves que había tomado la decisión de autoaislarse ya que empezó a experimentar nuevos síntomas parecidos a los de la gripe menos de 14 días después de regresar del extranjero.

Como muchos canadienses, escribió el ministro, “me he hecho la prueba de #COVID19 por precaución se aísla mientras espera sus resultados muy pronto.”

Like many Canadians, I have been tested for #COVID19 out of an abundance of caution as I began experiencing new flu-like symptom less than 14 days after returning from abroad.

I am currently self-isolating at home while I await my results very shortly.

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 19, 2020