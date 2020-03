COVID-19: Nuevo plan de espionaje podría ser utilizado para rastrear a civiles

Una nueva estrategia de colecta y utlización de datos que contienen información personal sobre los canadienses fue aprobada en 2019, pero el servicio de espionaje de Canadá estaría comenzando a aplicarla según documentos publicados recientemente y verificados por la agencia de noticias The Canadian Press.

El Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (SISC) afirmó que esta iniciativa permitirá al organismo acumular grandes volúmenes de información y luego detectar tendencias aún desconocidas. El marco de la pandemia podría ser un escenario factible para probar los nuevos poderes que la estrategia aporta a los espías.

El Primer Ministro Justin Trudeau no ha descartado el uso de los datos de los teléfonos inteligentes para verificar si la gente está cumpliendo con las disposiciones de salud pública de que la se qued en casa con el objetvio de frenar la propagación de la pandemia de COVID-19.

Esta noción plantea algunos dilemas éticos en relación con la salud pública y los derechos de privacidad para algunos organismos de defensa de las libertades civiles.

Rastrear dónde atacará el coronavirus y convencer a la gente de que se aísle y evite las reuniones ha resultado ser un reto para los funcionarios de salud pública de todo el mundo. Esto ha llevado a algunos gobiernos a recurrir a los datos de los teléfonos móviles para controlar las infecciones, incluso para predecir hacia dónde se dirige el virus.

Durante su sesión informativa diaria del 24 de marzo, un periodista le preguntó a Trudeau si Canadá seguiría el ejemplo de algunos gobiernos que utilizan los datos disponibles en aparatos de telecomunicación para seguir el cumplimiento de las medidas contra la pandemia por parte de los canadienses.