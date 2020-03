Alcohólicos Anónimos se adapta a los tiempos de pandemia

Como cualquier organización cuya base de funcionamiento está centrada en encuentros de sus miembros, AA está obligada a seguir las directivas de “distanciamiento social” provenientes del gobierno canadiense y que se aplican a todo tipo de reuniones en cualquier lugar del país.

AA, que suele reunirse en iglesias, en salas de centros comunitarios y otras salas de reuniones públicas, se ve directamente afectada entonces por los esfuerzos del gobierno para combatir la nueva pandemia de coronavirus cerrando las instalaciones donde se reúnen los grupos.

Para AA las reuniones de los miembros, el contacto, son la base del éxito de su programa. ¿Cómo funcionar entonces en tiempo de pandemia?

Como consecuencia del brote del COVID-19 la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos anunció la clausura de todas las operaciones hasta nuevo aviso.

“El personal de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos está “teletrabajando” hasta nuevo aviso para que podamos mantener nuestro compromiso de servir a la Comunidad de AA. Aunque estamos disponibles para apoyar a nuestros miembros y grupos, las circunstancias limitan nuestra capacidad de ser todo lo eficaz que desearíamos».

Así reza el aviso distribuido por AA Mundial a todas sus organizaciones en Estados Unidos y Canadá.

En consecuencia, las reuniones de AA en Montreal, Vancouver, Edmonton, Halifax, Ottawa, Toronto, Hamilton y Calgary, por nombrar solo a algunas, han sido ya canceladas.

La Oficina Central de Alcohólicos Anónimos de la provincia de Manitoba, fue una de las primeras en anunciar el cierre de sus puertas.

Para adaptarse a los nuevos tiempos presentó como alternativa la reunión en línea.

Reuniones en línea ¿Cómo funcionan?

Los diversos grupos operan ahora usando Zoom, Google Hangouts y otros sistemas de videoconferencia.

Los miembros de AA tienen un código que les permite participar en las reuniones en línea a partir de cualquier lugar. Una persona en la provincia de Ontario cuenta incluso que en una videoconferencia se encontró con personas que no veía hace mucho tiempo porque ya no vivían en la ciudad.

“Veo gente que no he visto en mucho tiempo y me permite estar en contacto con más miembros, lo cual no esperaba”.

Aislamiento social será difícil para algunos miembros de AA

Nancy Hurst es psicóloga. Dice que el contacto durante la pandemia es fundamental para los que sufren adicciones debido a que el distanciamiento social puede tener efectos negativos sobre esas personas.

Para la profesional de la ciudad de Edmonton ese aislamiento obligatorio puede llevar a algunas personas ciertos problemas como el comer con exceso, para otras es regresar a la bebida e incluso advierte, puede también producir el algunas personas una depresión.

La Dra. Hurst califica a las reuniones de A.A. en línea como «absolutamente esenciales». Porque igualmente permiten mantener el contacto y sigue funcionando como un grupo de autoayuda.

La Presse canadienne- AA Canadá.