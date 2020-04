Divorcios, abusos, speed-dating y Kamasutra en tiempos de pandemia

Ya no es necesario llevar a cabo experimentos para poner a prueba la tolerancia que se tienen dos humanos en preparación de un viaje a Marte. La actual pandemia del Covid-19, que ha forzado a millones de parejas en el mundo a permanecer encerrados en casa, ha demostrado toda una panoplia de reacciones.

Si China fue el primer país donde aparecieron las primeras víctimas del nuevo virus, obligando a las autoridades del gigante asiático a tomar medidas de aislamiento social draconianas, ese país también fue el primero en dar noticia de los estragos maritales causados por la pandemia.

Tan pronto las parejas comenzaron a salir de la cuarentena ordenada, muchas de ellas se dirigieron a las oficinas del Centro local de registros de matrimonios para iniciar el trámite de divorcio, que dura unos 40 minutos en ese país. Según reportes de Bloomberg, los divorcios en China aumentaron en un 25 por ciento a causa del encierro forzado.

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas destacó que la violencia de género aumenta a causa de la pandemia y que los refugios para mujeres necesitan apoyo.

Megan Walker, directora ejecutiva del Centro de Mujeres Maltratadas de London, en la provincia de Ontario, declaró a Jane Gerster, de la red Global News que en el caso de mujeres que temen ser abusadas, el centro tiene apenas diez segundos para planificar medidas de seguridad para tratar de protegerlas, ya que, debido a la pandemia, ellas se encuentran encerradas con sus abusadores.

Según la abogada feminista Pamela Cross, aunque el quedarse en casa es importante para detener la propagación del Covid-19, esta medida le cae como anillo al dedo a muchos abusadores.

“Es mucho más fácil para un abusador aislar socialmente a su pareja cuando ella no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar a los niños como consecuencia del cierre de la escuela y cuando no puede reunirse con sus amigos o no puede tener un descanso de la compañía de su pareja llevando a los niños a la biblioteca o al centro comunitario porque estos lugares también están cerrados”, dice la abogada Pamela Cross en un artículo publicado en la publicación digital The Lawyers’s Daily.