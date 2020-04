EE.UU pide a empresa 3M de no exportar más respiradores N95 hacia Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump pidió a la empresa 3M, que fabrica entre otros productos, las populares y cada vez más escasas mascarillas o respiradores N95, de no exportarlas más hacia Canadá y Latinoamérica.

La empresa estadounidense dice en un comunicado que en las últimas semanas y meses, 3M y sus empleados han hecho todo lo posible por fabricar tantos respiradores N95 como sean posibles para el mercado estadounidense. “Ayer, la Administración invocó formalmente la Ley de Producción de Defensa (DPA) para exigir a 3M que priorice los pedidos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) para nuestros respiradores N95”.

La compañía afirma haber estado trabajando estrechamente con la Administración de la Casa Blanca para hacer exactamente eso y que apreciaría que las autoridades en la DPA proporcionen un marco para expandir aún más el trabajo que están haciendo en respuesta a la crisis mundial de pandemia. “Esperamos trabajar con la FEMA para implementar la orden de ayer”, dice 3M en su comunicado.

En el transcurso de su colaboración con la Administración estadounidense, esta le solicitó que aumentara la cantidad de mascarillas que importa en la actualidad de sus operaciones en el extranjero. La compañía agradece la asistencia de la Administración para hacer exactamente eso. “Por ejemplo, a principios de esta semana obtuvimos la aprobación de China para exportar hacia Estados Unidos 10 millones de respiradores N95 fabricados por 3M en China”.

“La Administración también solicitó a 3M que deje de exportar los respiradores que actualmente fabricamos para Estados Unidos hacia los mercados canadienses y latinoamericanos. Sin embargo, existen implicaciones humanitarias significativas de la interrupción del suministro de respiradores para los trabajadores de la salud de Canadá y América Latina, donde somos un proveedor esencial de respiradores”, afirma 3M en su comunicado.

La empresa estadounidense afirma que la suspensión de las exportaciones de mascarillas fabricadas en Estados Unidos obligaría muy probablemente a otros países a replicar adoptando medidas similares, como ya ha sido el caso para ciertas naciones.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing – will have a big price to pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020