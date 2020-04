Panel informativo virtual sobre la COVID-19 con 3 políticos latinoamericanos

Este lunes 6 de abril por la tarde se llevó a cabo un panel informativo virtual para la comunidad latinoamericana organizado por la Casa de las Américas de Montreal, donde tres representantes latinoamericanos en diferentes sectores del gobierno expusieron las principales medidas y ayudas que se están tomando para cada sector de la sociedad y los retos más importantes que hay que superar en la actualidad para hacerle frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Los invitados a este panel fueron, Soraya Martínez Ferrada, Secretaria parlamentaria de Marco Mendicino, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, y diputada del distrito de Hochelaga de Montreal; Andrés Fontecilla Concha, Diputado miembro del Parlamento de Quebec por el distrito Laurier-Dorion y Josefina Blanco, Concejal municipal de Montreal por el Distrito De Lorimier-Sector Plateau Mont-Royal. El moderador de este panel fue Ricardo Botero, Antropólogo y Magister en Territorio, Conflicto y Cultura.

Al inicio de este primer panel informativo, Angela Sierra, Directora General de la Casa de las Américas resalta el hecho que Montreal se encuentra en tierras que forman parte de un “territorio ancestral que ha servido durante mucho tiempo como lugar de vida, reuniones e intercambio entre los pueblos indígenas, y en particular la nación Mohawk. Honramos, respetamos y reconocemos a aquellas naciones que nunca han renunciado a sus derechos o su autoridad soberana sobre las tierras y aguas en las que nos encontramos hoy”.

El primer tema abordado en el marco de este panel informativo fueron las medidas que el nivel gubernamental de cada uno de los invitados ha tomado para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

A este respecto, Soraya Martínez Ferrada, diputada liberal en Ottawa, afirma que efectivamente, se está viviendo una crisis sin precedentes que pone en jaque no solo la salud pública, sino también la economía y la vida en sociedad. Razón por la cual, ella invita a todos los canadienses a seguir rigurosamente las directivas de la salúd pública.

La diputada del distrito de Hochelaga dice que a nivel económico el gobierno del Partido Liberal de Canadá, actualmente en el poder, ha tratado de llegar con iniciativas económicas que van a permitir incluir el máximo posible de ciudadanos para asegurarse que se pueda pasar a través de esta gran crisis.

Entre esas iniciativas, la política liberal de origen chileno resalta:

la postergación de la fecha de la presentación de la declaración de rentas hasta el 30 de junio

El pago de los impuestos también fue postergado hasta el 31 de agosto

El aumento del subsidio canadiense para los niños a partir del primero de mayo

El pago anticipado el 9 de abril de los impuestos a los productos y servicios o TPS

Pero según Soraya Martínez Ferrada, las 2 medidas más importantes que tomó su gobierno fueron la ayuda directa a los trabajadores por intermedio del Subsidio Canadiense de Emergencia (Prestation Canadienne d’Urgence, PCU por sus siglas en francés).

La segunda medida es para ayudar a las empresas, que recibirán un subsidio directo de salario a 75% de los empleados y esto con el fin de que cuando la situación vuelva a la normal y se reanuden las actividades, que las empresas puedan contar con la mano de obra necesaria.

El diputado en el Parlamento de Quebec, Andrés Fontecilla Concha, coincide también en que en efecto estamos viviendo una situación extraordinaria. Una situación que genera mucho incertidumbre y mucho temor, no solo por el contagio propio a esta enfermedad sino también por la incertidumbre económica. “La economía está prácticamente paralizada y hay cifras que dan miedo”, dice Fontecilla.

Andrés Fontecilla piensa que los gobierno en general, tanto de Canadá como de Quebec están actuando de manera adecuada y seguro que puede haber críticas, pero las decisiones fundamentales fueron tomadas. Decisiones con consecuencias de gran magnitud, porque no se puede paralizar la economía de un país sin tener una razón muy, pero muy válida. Y las medidas se tomaron a tiempo y en particular:

la cuarentena que fue impuesta al momento oportuno. Exigirle a la gente que se encierren en sus casas y que corten prácticamente todos los lazos sociales, imponer el distanciamiento social.

En este momento se ve lo mejor y lo peor de la sociedad. Hay personas que actúan de una forma vergonzante y que se roban la mercadería que se necesitan en los hospitales. Y están saliendo estafadores por todos lados por teléfono y por Internet, dice Fontecilla.

Pero también se ve lo mejor de la persona humana. La solidaridad y la disciplina, la inventividad para pasar a través de esta crisis.

Y en este sentido el gobierno de Quebec tiene una importante responsabilidad: el sistema de salud. El gobierno se ocupa de atender a todos los enfermos y las medidas son gigantescas dice el diputado Fontecilla.

Se tienen que liberar a los hospitales de casi todos los enfermos para poder acoger a los contagiados con la CO na capacidad de 6.000 camas para ellos. Se tienen que abrir centros de exámenes para las miles de personas que pueden estar eventualmente contagiados con el coronavirus.

Se tienen que mantener los servicios esenciales. Los trabajadores que lo hacen tienen niños y estos niños están en casa. Se tiene entonces que implementar medidas para que las guarderías sigan funcionando.

Se tienen que desarrollar campañas de información masivas y en particular hacia sectores que no utilizan el Internet, ven poca televisión y no hablan inglés ni francés. Entre ellos hay muchos inmigrantes.

La concejal de la ciudad de Montreal, Josefina Blanco, comparte lo dicho con los diputados federal y provincial. Y felicita la iniciativa que permite asegurarse que la información de los diferentes niveles de gobierno llegan a las comunidades.

Ella reitera el llamado para que la gente siga las directivas de los gobierno y respeten de forma escrupulosa todas las recomendaciones de la salud pública. Y es en ese sentido que todos los niveles de gobierno están trabajando y colaborando.

Desde el principio de la crisis, dice Blanco, la ciudad de Montreal está trabajando sobre el terreno para concretar las medidas emanadas de la salud pública del gobierno de Quebec. Pero al mismo tiempo, Montreal suena la alarma cuando hay algún olvido. Concretamente, desde que la crisis comenzó, Josefina Blanco destaca que:

La ciudad de Montreal, para poder respetar la consigna del distanciamiento social suspendió los grandes encuentros masivos que podían propiciar la propagación del virus.

Concretamente a Montreal le tocó cerrar los centros deportivos, bibliotecas, Casas de la cultura, etc. Se fueron restringiendo ciertos accesos en los parques, como los módulos de juego para los niños y los sectores de deporte exterior.

Los trabajadores de la ciudad de Montreal se fueron preparando lo más rápido posible para poder hacer trabajo a distancia.

Se aumentaron los estándares de higiene en el transporte público.

Se hizo mucha sensibilización y mucha comunicación para invitar a la gente a cierta flexibilidad y evitar las horas picos en sus desplazamientos, para no congestionar el desplazamiento de los trabajadores de salud pública que viajan en autobús.

La alcaldesa Valérie Plante, se desplazó desde el 12 de marzo a barrio chino de Montreal para mostrarle su apoyo y solidaridad a la comunidad china de la ciudad, que había sido víctima de gestos discriminatorios dice Josefina Blanco. No hay lugar para tolerar ninguna intolerancia hacia cualquier grupo.

Felicitamos a la Casa de las Américas por su iniciativa y a los tres representantes de los distintos niveles de gobierno que esclarecieron zonas de oscuras, si estas existían, en las medidas tomadas por los distintos niveles de gobierno federal, provincial y muncipal para manejar esta difícil situación.

RCI/Casa de las Américas

