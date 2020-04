Preocupa el posible uso de celulares para hacer cumplir cuarentenas en Alberta

En momentos en que distintas empresas de telefonía móvil en el mundo ya están compartiendo datos sobre sus usuarios con las autoridades sanitarias de sus respectivos países, en Canadá, Sharon Polsky, experta en privacidad, declaró que el plan de la provincia de Alberta de utilizar la tecnología de los teléfonos inteligentes para hacer cumplir las cuarentenas deber establecer claramente una fecha final y una explicación detallada sobre cómo se manejarán los datos acumulados durante el período de vigilancia electrónica.

El uso de los celulares para hacer cumplir la cuarentena es uno de los elementos de la «estrategia de relance» esbozada por el primer ministro de esa provincia, Jason Kenney, durante un discurso televisado el martes en el que explicó los planes para contener la expansión del Covid-19 y las posibilidades para la reanudación de la actividad económica en esa provincia en las Praderas canadienses.

«Fui muy claro al indicar que tenemos la intención de seguir las lecciones aprendidas de países exitosos como Taiwán, Singapur y Corea del Sur para reabrir más rápidamente nuestra economía… y la estrategia de relance implica, en parte, el uso limitado y apropiado de aplicaciones en los teléfonos inteligentes para hacer que las personas que están bajo orden de cuarentena cumplan con esa medida».Jason Kenney, primer ministro de Alberta

Para ilustrar su argumento, Kenney citó el ejemplo de una persona que viaja en avión hasta Alberta desde un país donde se registra una alta tasa de infección a causa del coronavirus, señalando que lo que se quiere es “saber si esa persona va a volver a casa y quedarse en ella. Y, si no, podemos tratar con ese individuo antes de que propague el virus», dijo el Primer Ministro de esa provincia.

Sharon Polsky, presidenta del Consejo sobre la Privacidad y Acceso de Canadá, una entidad no gubernamental con sede en Calgary dedicada a protección de la privacidad tecnológica de los datos de la ciudadanía, dijo que la mayoría de los canadienses pueden entender la razón de la medida de usar los teléfonos celulares para proteger la salud de la población.

«Los canadienses estarían más inclinados a confiar en (la necesidad de) tales medidas invasivas de la privacidad si se les brinda la certeza de que estas medidas son temporales y que tendrán una fecha clara de conclusión»Sharon Polsky, The Privacy and Access Council of Canada

La presidenta del Consejo sobre la Privacidad y Acceso de Canadá también agregó que las medidas de emergencia siempre pueden ser renovadas si es necesario, destacando que las autoridades de gobierno también deben ser transparentes y dar a conocer quiénes son los responsables de colectar y procesar los datos, cómo serán utilizados, dónde serán almacenados y quiénes tendrán acceso a toda esa información digital. «Si no hay ese nivel de apertura, la gente tendrá todas las razones para desconfiar», señaló Polsky.

El pasado 24 de marzo en Ottawa, el primer ministro Justin Trudeau dejó la puerta abierta a la posibilidad de utilizar los teléfonos inteligentes para rastrear y asegurarse que las normas de lucha contra la pandemia del Covid-19 sean cumplidas por parte de la ciudadanía canadiense.

Establecer dónde ocurrirá un nuevo foco de infección del coronavirus y convencer a la población de que se aíslen y evite las reuniones ha demostrado ser un reto para las autoridades de salud pública en todo el mundo. Esto ha llevado a algunos gobiernos a recurrir a la compilación y el uso de los datos que ofrece la telefonía móvil para controlar las infecciones, e incluso para predecir hacia dónde se dirige el virus.

En una conferencia de prensa este pasado miércoles, Kenney dijo que pronto se harán conocer más detalles sobre las políticas sobre cómo el gobierno de Alberta piensa utilizar la tecnología de los teléfonos inteligentes en la lucha contra la pandemia.

«Tendremos que tomar decisiones en este nuevo mundo… una opción es que encerramos a todo el mundo en sus casas de forma casi permanente, lo cual es imposible. La otra es tomar un enfoque inteligente y más específico. Una forma de hacerlo es mediante el uso inteligente de la tecnología inalámbrica», dijo Kenney.

Por su lado, Polsky señaló que los gobiernos de los países occidentales se indignaron en un principio ante la decisión de las autoridades de China de vigilar electrónicamente a sus ciudadanos en momentos en que se expandía la pandemia en el gigante asiático. «Desafortunadamente, es muy fácil seguir tal ejemplo. Si ha funcionado en un país, también se puede utilizar en otro, inclusive en Canadá», dijo la defensora de la privacidad digital desde Calgary.

Ameeta Singh, doctora especializada en enfermedades infecciosas en el Royal Alexandra Hospital en Edmonton, dijo que esperaba que la mayoría de la población cumpla con las órdenes de cuarentena. Pero ese no es siempre el caso.

«Para ser honesta, nunca pensé que tal estrategia sería considerada en Canadá, pero a veces, por el bien de la salud pública, tales medidas pueden ser necesarias», dijo Singh, quien también es profesora en la Universidad de Alberta.

En Italia, Alemania y Austria, empresas de telecomunicaciones comparten los datos agregados de los teléfonos inteligentes con sus respectivas autoridades sanitarias para vigilar si las personas están cumpliendo con las órdenes de cuarentena para frenar la propagación del Covid-19.

Países asiáticos como China, Taiwán y Corea del Sur han tomado medidas más invasivas utilizando aplicaciones de localización de teléfonos inteligentes para rastrear a las personas que han dado positivo o para hacer cumplir las órdenes de cuarentena.

El tema también fue considerado por el alcalde de Toronto, John Tory, quien mencionó la posibilidad de obtener datos de teléfonos celulares de las empresas de telefonía móvil para localizar grandes reuniones.

Fuentes: CBC / C. Tunney / L. Krugel /Radio-Canada / RCI