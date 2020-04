Canadá considera aplicar leyes contra la desinformación sobre la pandemia

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el pasado lunes 13 de abril que durante esta pandemia de coronavirus que afecta al mundo, las «noticias falsas» están poniendo en riesgo la vida de las personas.

Guy Berger, director de Políticas y Estrategias de Comunicación e Información de la UNESCO, declaró a UN News que las falsedades difundidas en torno al Covid-19 se han convertido en moneda corriente. «Tal parece que no hay área que no haya sido afectada por la desinformación en relación con la crisis de Covid-19, que abarca desde el origen del coronavirus, pasando por infundados métodos de prevención, los ‘remedios’ no probados, y alcanza las respuestas de gobiernos, empresas, celebridades y otros», dijo Berger.

En Canadá, el gobierno federal está considerando proponer leyes para considerar como un delito la difusión de información errónea a sabiendas que podría causar daño a la población. Así lo señaló el presidente del Consejo Privado, el liberal Dominic LeBlanc, quien dijo que está interesado en la propuesta del diputado británico Damian Collins para que se promulguen leyes que castiguen a los responsables de difundir información errónea y peligrosa sobre la pandemia del Covid-19.

LeBlanc indicó que ya había discutido sobre el tema con otros ministros del gabinete del primer Ministro Justin Trudeau, incluyendo el ministro de Justicia, David Lametti. Si el gobierno de Canadá opta por tomar esta ruta, dijo LeBlanc, podría llevar un tiempo redactar esa legislación.

Esta propuesta, que en otros países ha sido criticada porque su potencial abuso representa un riesgo a la libertad de expresión, cuenta con el apoyo de parlamentarios del Nuevo Partido Democrático. Charlie Angus, parlamentario neodemócrata, dijo que apoyaría la legislación para luchar contra la desinformación en línea.

«Momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y se trata de proteger al público. No se trata de una cuestión de libertad de expresión. Es una cuestión de gente que trabaja activamente difundiendo desinformación, ya sea a través de redes de hostigamiento informático, mediante operadores estatales o de teóricos de la conspiración que buscan sacar provecho del caos.»

Charlie Angus, parlamentario del Nuevo Partido Democrático

Las posiciones de LeBlanc y Angus se producen en momentos en que gobiernos en todo el mundo se encuentran luchando por frenar una oleada de desinformación que circula sobre la pandemia del Covid-19.

El diputado británico Damian Collins, quien presidió un comité internacional sobre grandes archivos de datos, privacidad y democracia tras el escándalo de Cambridge Analytica, dijo al principio de la pandemia que gran parte de la desinformación que circulaba promovía falsas curas para el Covid-19 y ofrecía infundados consejos para evitar el contagio.

Según Collins, la desinformación ahora abarca teorías conspirativas sobre los orígenes de la pandemia que afirman por ejemplo que el Covid-19 fue creado en un laboratorio. Otra teoría conspirativa afirma que la enfermedad es causada por señales inalámbricas 5G, lo cual ha provocado una serie de ataques contra torres de telefonía móvil en el Reino Unido.

Por esta razón, Collins está pidiendo el establecimiento de leyes para combatir la desinformación en línea, inspiradas en las leyes de Alemania que sancionan la incitación al odio en internet o la legislación de Francia que sanciona la desinformación durante las campañas electorales.

En Canadá la agencia de inteligencia llamada Establecimiento de Seguridad de las Comunicaciones (CSE) ha estado monitoreando los contenidos de los mensajes en línea durante la pandemia, y ha ayudado a cerrar los sitios falsos establecidos por cibercriminales

Ryan Foreman, portavoz del CSE, explicó que hay “oportunistas en las redes informáticas que buscan aprovecharse de los mayores niveles de preocupación y de los temores legítimos de los canadienses en torno al Covid-19″, y para ellos, los cibercriminales «Están tratando de difundir información errónea y estafar a los canadienses, robándoles su dinero o sus datos personales.”

El Ministerio de Salud del Canadá vigila la aparición de información errónea en las redes sociales y sitios en internet. Una de las consecuencias es que las autoridades de Salud en Canadá envían cartas de advertencia a las empresas que divulgan afirmaciones falsas o cuestionables sobre la pandemia.

La semana pasada, el departamento de Patrimonio Canadiense anunció el desembolso de 3 millones de dólares en subvenciones a ocho grupos en todo el país para combatir la información “falsa y engañosa” en torno al Covid-19.

El diputado de la oposición neodemócrata en el Parlamento, Charlie Angus, dijo que la velocidad de propagación de Covid-19 dejó al gobierno sin un plan de juego y que éste debería crear un equipo para luchar contra la desinformación sobre el virus.

«Creo que sería razonable establecer junto con la Policía Federal, con nuestros oficiales de seguridad y algunos funcionarios públicos, un equipo para monitorear la desinformación, que tenga el poder de cerrar esas fuentes para que no interfieran con los esfuerzos de nuestro personal médico de primera línea… Necesitamos tomar todas las medidas ahora mismo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta crisis», dijo Charlie Angus.

Fuentes: UNESCO/ CBC /K. Nicholson / J. Ho / E. Thompson /RCI