Quebec no registra a todos los muertos por coronavirus

Según informa un reportaje de Radio Canadá los cuerpos de las víctimas sospechosas de contagio del coronavirus casi nunca son examinados en los hogares de ancianos, los médicos evitan diagnosticar el coronavirus y muchas muertes en el hogar escapan a las estadísticas.

En Canadá, como en todo el mundo, se contabilizan tanto las muertes por el Covid-19 como el número de contagiados.

Pero lo que resulta tal vez diferente de un país a otro, como se ve en Europa, por ejemplo, es cómo llevan el registro de las personas que han sido infectadas por el virus. Esa información se puede obtener solamente a través de las personas que pasaron el test del coronavirus.

Quebec

Un diagnóstico erróneo no es la única explicación para contabilizar menos muertes por coronavirus en Quebec explica un urgentólogo. También hay que tomar en cuenta que los test post-mortem se llevan a cabo muy raramente.

Una mayoría de las presuntas víctimas de VIDOC-19 no son examinadas después de su muerte, cuando están en las residencias de ancianos y en sus casas, reporta el radiodifusor público.

Según lo explica una fuente de salud pública a Radio Canadá, la principal razón sería la falta de pruebas disponibles.

Muchos ancianos mueren rápidamente por la enfermedad, en 24 o 48 horas, por lo que no tuvieron tiempo de hacerse las pruebas mientras estaban vivos.

O como lo señala un médico de urgencias, hay colegas que prefieren declarar como causa de muerte enfermedades conocidas como peumonía. El coronvirus sigue siendo algo nuevo y desconocido.

El martes, el director nacional de salud pública de Quebec, Horacio Arruda, reconoció que probablemente algunas muertes no fueron consideradas, pro aclara que las cifras no varían de manera importante.

Todos los sistemas han subestimado siempre las muertes. En Italia se cree que puede haber habido de tres a diez veces más casos que los notificados.

-Dr. Horacio Arruda, Director Nacional de Salud Pública de Quebec

Una radiografía provisoria de casos no registrados Europa

Desde hace semanas, los trabajadores de la salud de diversos paîses europeos en residencias de ancianos alertan que no cuentan con los medios para hacer frente a la pandemia. No se realizan los test, dicen. Datos de diversas fuentes sanitarias confirman un aumento desproporcionado de muertes en esas residencias, y que no son declarados en las estadísticas oficiales.

En Reino Unido

Las críticas empiezan a aflorar de parte de varios organismos benéficos británicos. La cifra oficial de muertos por la pandemia en ese país ha sido criticada por incluir sólo a las personas que mueren en hospitales y no a aquellas que fallecen en residencias de mayores o en sus casas. Las autoridades sanitarias de Reino Unido revelaron recientemente que hubo infecciones de covid-19 en más de 2.000 residencias de ancianos en Inglaterra.

España

Para ese país solo cuentan las personas a las cuales se les detectó el contagio por el virus. Las cifras oficiales de muertos por covid-19 en España no incluyen entonces a uno 3.500 fallecidos que no fueron sometidos a pruebas.

El diario ABC va más lejos aún: dice que no se contabilizaron 10.000 muertes en las estadísticas.

“El recuento de fallecidos en España dispararía la cifra en al menos un 40-50% sobre el dato oficial”.

Al igual que Gran Bretaña, deja fuera de las estadísticas a las muertes en casa y a las muertes que se producen en las residencias de ancianos.

Italia

Este país contabilizó más de 15.000 muertos por la epidemia. Pero según estimaciones, habría una subestimación de muertes del orden de un 42%. Serían unos 23 mil las muertes por coronavirus.

Quebec ajusta el control de registros

El Dr. Arruda le explicó a Radio Canadá que incluso sin llevar a cabo los test, el ministerio de salud pública puede confirmar las muertes por COVID-19 a través de «vínculos epidemiológicos».

Si una persona en las residencias de ancianos muere cuando varios de sus vecinos han contraído el virus, se le atribuye la misma causa de muerte.

Pero esto no tiene validez cuando una persona fallece en su casa.

Richard Côté, consultor médico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (INSPQ) dice que se están tomando medidas para ajustar las cifras a la realidad.

Desde la semana pasada el ministerio de salud pública tomó cartas en el asunto aclarando que los casos de muerte por coronavirus o con lazos epidemiológicos serán investigados y contabilizados.

En Europa, cada vez más se acentúa la presión sobre los funcionarios de salud pública para que revelen las verdaderas cifras de muertos por contagio por COVID.

Radio Canadá-El País-BBC-ABC-Clarín