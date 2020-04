Este domingo Canadá presenta Stronger Together, Tous Ensemble

El mega espectáculo, One World: Together At Home, una de cuyas estrellas participantes fue Céline Dion, y que tuvo lugar este fin de semana, fue organizado en plena cuarentena por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen. Fue visto por millones de personas en el mundo ya que contó con la participación de numerosos artistas y celebridades del espectáculo de diferentes países. Su objetivo: reunir fondos en apoyo a la lucha contra COVID-19.

Céline Dion estará nuevamente en un concierto solidario este fin de semana en Canadá, Stronger Together, Tous Ensemble, para rendir homenaje al personal canadiense de primera línea que trabaja en la lucha contra el coronavirus y para movilizar a los ciudadanos con el propósito de recaudar fondos para los bancos de alimentos.

Las víctimas del coronavirus se sumen por miles en Canadá. No nos referimos solamente a las fallecidas y contagiadas. Millones de canadienses están viviendo hoy de la ayuda dispensada por el gobierno federal cuyas consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, los afecta fuertemente. A ellas se agregan las personas que ya vivían en la precariedad y que van necesitar ahora más que nunca de una ayuda alimentaria.

No estará sola. Ya confirmaron su presencia en ese concierto Shania Twain, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie y Alessia Cara, entre los intérpretes canadienses que se unen para ese espectáculo.

También participarán la autora Margaret Atwood, la patinadora Tessa Virtue, el astronauta Chris Hadfield, el ecologista David Suzuki, el atleta en silla de ruedas Rick Hansen, los jugadores de hockey Hayley Wickenheiser y Connor McDavid, la tenista Bianca Andreescu y la nadadora Penny Oleksiak.

Al frente de ese proyecto-espectáculo programado para el próximo domingo a partir de las 7 p.m. (7:30 p.m. NT), se encuentran redes de plataformas de TV, radio y streaming como CBC/Radio Canadá , Bell Media, Corus, Rogers Media y Group V.

El evento, de una hora de duración y libre de publicidad, servirá para recaudar fondos para los bancos de alimentos de Canadá.

El primer ministro Justin Trudeau destinó ya 100 millones de dólares para bancos de alimentos y clubes de desayuno. Pero las necesidades van en aumento a medida que COVID-19 se extiende.

«Los trabajadores de primera línea en varios sectores incluyendo los bancos de alimentos, han resultado fuertemente impactados por COVID-19», dijo en un comunicado Chris Hatch, PDG de Food Banks Canada.

«Necesitan nuestro apoyo y estamos agradecidos a Stronger Together, Tous Ensemble por ayudar a los más vulnerables”.

Los canadienses entonces están invitados a hacer una donación a los Bancos de Alimentos de Canadá.

