COVID-19: Varados en Colombia y Canadá piden ayuda a Trudeau y Duque

Canadienses varados en Colombia y Colombianos varados en Canadá piden ayuda al Primer ministro Justin Trudeau y al presidente Iván Duque para regresar a sus hogares.

Ya les habíamos hablado el 2 de abril pasado sobre el caso de colombo-canadienses, individuos y familias con niños, que se encuentran varados en Bogotá, en espera de ser repatriados a Canadá. En aquel momento, una parte del grupo viajó el viernes 3 de abril en vuelo que salió desde Bogotá con destino a Toronto con una 180 personas a bordo. Desde allí, las personas cuyo destino era distinto, tenían que arreglárselas para agarrar otro vuelo hacia sus lugares respectivos. El embajador les dijo a los que se quedaron en Bogotá que seguiría trabajando por su regreso a Canadá.

Los colombo-canadienses en Bogotá

Muchos no lo hicieron por temor, entre otras cosas, porque no les llegó el correo de la Embajada de Canadá en Bogotá o porque tenían que hacer la cuarentena en esa ciudad. Entre los que no viajaron había familias bebés y personas mayores y decidieron no arriesgarse a tomar ese vuelo.

Desde entonces el grupo que quedó ha seguido aumentando y en el momento en que volvimos a conversar con Nathalie Nope Hernández, ya eran 191 personas, las varadas en Bogotá. Cabe señalar que entre tanto, muchos vuelos de aerolíneas comerciales fueron cancelados.

Conversando con ella le dije que el ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en su página Web afirma que “los canadienses en el exterior del país que están directamente afectados por la COVID-19, son admisibles al Programa de préstamos de emergencia para los canadienses en el extranjero para facilitar su regreso a Canadá, cubrir las necesidades fundamentales y esenciales mientras que ellos trabajan para hacerlos regresar. Cada candidatura será evaluada en función de la situación y las necesidades específicas de la persona”.

En Colombia se ha prolongado la cuarentena hasta el 26 de abril, pero el presidente Iván Duque anunció ya que los aeropuertos no se podrán abrir para esa fecha. Y de todas formas, la mayoría de las líneas aéreas cancelaron ya los vuelos que tenían previstos para el mes de mayo.

Nathalie Nope Hernández nos dice que la Embajada de Canadá en Bogotá les informó a los varados que hay vuelos comerciales operados por la aerolínea Spirit Airlines hasta Fort Lauderdale, Estados Unidos, pero solo para los que tengan la nacionalidad canadiense (algunos son solo inmigrantes recibidos), o la visa estadounidense. “Algunos se fueron y duraron 4 días varados en el aeropuerto antes de conseguir un vuelo para Canadá. Así que no creo que haya mucha gente que quiera irse así”, dice Nathalie.

Según Nathalie, que ella sepa, nadie ha recibido un tipo de ayuda concreta. La ayuda monetaria del gobierno canadiense ofrecida a las personas varadas en Colombia se limita al préstamo $5.000 dólares, para cubrir sus gastos en Bogotá y el costo del pasaje de regreso a Canadá. “Varias personas lo han solicitado y solo les han otorgado $2.000 porque es el presupuesto aproximado para retornar en un “vuelos humanitario”, dice Nathalie.

Karen Pedraza y su pareja, forman parte del grupo está esperando ser repatriados y recibió el préstamo de $5.000 dólares. Con respecto a ese dinero ella nos dice en un correo electrónico del 15 de abril pasado, que deben comenzar su reembolso dentro de un mes.

El dilema que se les presenta ahora es que estando todavía en Bogotá y sin saber cuándo van a regresar, ya que si empiezan a reembolsar el préstamo, se quedarán sin dinero para seguir asegurando su subsistencia durante la espera. Ella y su pareja, hasta el momento se encuentran bien, pero desean regresar los más pronto a Brossard, Montreal, donde viven y donde siguen pagando los gastos de su casa.

“Esta situación se ha vuelto frustrante porque sentimos que no nos han puesto suficiente atención”, dice Karen. Y cuando se dirigen a la Embajada, le dicen que regresen por Estados Unidos, pero ellas se quieren arriesgar porque la situación en ese país no es muy alentadora tampoco y no quieren poner en riesgo su salud.

Los colombianos varados en Canadá

Por otra parte, son cada vez más numerosos los testimonios de colombianos varados en distintos lugares de Canadá. El antropólogo colombiano-canadienses Ricardo Botero, por intermedio de su cuenta Twitter (@richybotero) dice que son más de 200 los colombianos atrapados en Canadá debido a la pandemia de la COVID-19 y que piden al presidente colombiano Iván Duque (@IvanDuque) un vuelo humanitario (#vuelohumanitario) que les permita regresar a su país. Botero afirma que un trabajo coordinado con autoridades de ambos países podría solucionar este problema. La niña de una colombiana varada en Canadá, le pide al presidente Iván Duque que ayude a su mamá a regresar a su país.

Los testimonios sobre esta delicada situación son cada vez más numerosos en las redes sociales. Los videos siguientes son una respuesta de los colombianos varados en Canadá a las explicaciones de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum.

Testimonio de grupo de colombianos varados en Canadá y el de Olga Lucía Morales en favor de su hija María Teresa Vela quien se encuentra varada en la ciudad de Toronto, Canadá.

Cada vez son más las colombianos varados en Canadá. Sus palabras son el testimonio de un drama que el gobierno nacional debe resolver con un #vuelohumanitario.pic.twitter.com/fuy7awGUqY — Ricardo BOTERO 🇨🇴🇨🇦😷🌈 (@richybotero) April 18, 2020

Testimonios de Paola Geneis, cuyo hijo se encuentra varado en Montreal, Canadá y de Juan David Mejía Ardila, un estudiante en intercambio universitario que se encuentra varado Saskatchewan, provincia de la región de las Praderas canadienses. Él nos dice que uno de sus grandes sueños se le ha convertido en una pesadilla.

Juan David, estudiante de la @UNALOficial en intercambio en #Saskatshewan, Canadá, pide a @IvanDuque un #vuelohumanitario. Se acerca el 30 de abril, día que se quedará sin hospedaje. Soluciones para los colombianos varados en Canadá.@NoticiasUno @MabelLaraNews @DanielSamperO pic.twitter.com/e8h47oZBcC — Ricardo BOTERO 🇨🇴🇨🇦😷🌈 (@richybotero) April 19, 2020

Agradecemos al antropólogo colombo-canadiense Ricardo Bottero, residente en Montreal, Quebec, Canada, quién recopiló estos testimonios de colombianos varados distintos lugares de Canadá en su cuenta Twitter y quien intercede por ellos. “A lo largo del territorio canadiense más de 200 colombianos necesitan ayuda. Un día que pasa, es un día más de dificultades para ellos”, dice Bottero.

Nathalie Nope Hernández, quien se encuentra varada en Bogotá, Colombia, nos mencionaba en los intercambios que hemos tenidos, el caso de estos colombianos varados en Canadá. A ella, lo que le parece más lógico es que los gobiernos de Canadá y Colombia lleguen a un acuerdo para que el segundo vuelo procedente de Canadá, que debería repatriar a los canadienses varados en Colombia, se utilice para repatriar a los colombianos varados en Canadá. Lo cual parece muy acertado a primera vista, pero ahora solo falta ver cuáles serán las decisiones que tomarán los gobiernos de ambos países. Lo que si está seguro es que debería haber una iniciativa por parte de la Embajada de Colombia en Canadá para saber si esta iniciativa sería factible.

RCI/Twitter/Ricardo Bottero