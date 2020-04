Covid-19: Canadá no tiene «ningún plan» para incluir datos sobre la etnicidad

Canadá no incluye información sobre la etnicidad de los pacientes como parte de su recopilación de datos sobre las personas afectadas por el Covid-19. Esta falta de datos ha quedado en evidencia cuando los canadienses comparan su situación con lo que ocurre en Estados Unidos, que se ha convertido en el país más afectado del mundo por la pandemia, con una cifra hasta la fecha de unas 830.000 personas oficialmente enfermas a causa del coronavirus y con una cantidad de muertos que se acerca a los 50.000.

En algunas partes de Estados Unidos, un número abrumador de residentes negros y latinos han muerto a causa del virus, en comparación con otros grupos étnicos, incluso cuando esta población racializada es minoritaria. En Chicago, la población afroamericana representa el 30% de la población, pero más del 70% de los muertos a causa del Covid-19 son miembros de este segmento minoritario de la población.

En Nueva York han muerto más latinos y afroamericanos a causa del virus que la población blanca o asiática, según datos publicados por el Departamento de salud de Nueva York, señalando que sus estadísticas no son exhaustivas.

En los 12 Estados que reportan datos sobre la etnicidad en casos de Covid-19, se encontró que los afroamericanos tienen 2.5 veces más probabilidades de morir por el virus que la población general, según el grupo de investigación de políticas públicas APM Research Lab.

Por su parte, Canadá no tiene la intención de recopilar ese tipo de datos. Eso fue lo que explicó un portavoz de la directora nacional de salud pública, la doctora Theresa Tam, quien declaró la semana pasada que: «Actualmente no hay planes para añadir más determinantes sociales (etnicidad, educación, ingresos) como factores de riesgo al formulario utilizado para la recopilación de datos en casos de Covid-19.”

Hay un punto ciego en el enfoque de Canadá para combatir la pandemia, sostienen los defensores de la salud de la población racializada, y esto es algo que podría hacer la diferencia entre la vida o la muerte: se trata de la ausencia de los datos basados en la raza.

«Sabemos que las personas pobres, las personas sin hogar, las poblaciones indígenas y también los refugiados, los inmigrantes y poblaciones racializadas tienen más probabilidades de sufrir de enfermedades crónicas porque estas enfermedades van con la pobreza, van con los bajos ingresos.»

Doctor Kwame McKenzie. Instituto Wellesley, Toronto.

Cuando los recursos se agotan, dijo McKenzie, las personas con enfermedades crónicas pueden no tener prioridad en el acceso a cuidados intensivos y ventiladores, añadiendo que, en algunos casos, a las personas con afecciones subyacentes se les ha negado el acceso a esos recursos durante la pandemia, y que la prioridad va a los que se considera que tienen más probabilidades de sobrevivir.

«Hay que reunir los datos para hacer una buena medicina», destacó McKenzie.

Interrogado sobre si Ontario tenía previsto recopilar tales datos, el director médico de salud de esa provincia, el doctor David Williams, respondió que los grupos identificados como de mayor riesgo son los ancianos, las personas con afecciones subyacentes y las que tienen el sistema inmunológico comprometido.

«Así que esas son prioridades para nosotros, sin importar la raza, la etnia u otros orígenes. Todos son igualmente importantes para nosotros», respondió Williams.

La respuesta del director de la Salud de la provincia de Ontario fue criticada por varios defensores de la salud pública y profesionales del ramo, entre ellos Suzanne Obiorah, directora de atención primaria en el Centro de Salud Comunitario Somerset West de Ottawa.

Esa respuesta «es realmente preocupante. Es casi como si no hubiera un reconocimiento de que existen disparidades en salud «, dijo Obiorah al radiodifusor público CBC.

«(Esta respuesta) no nos permite comprender plenamente los impactos del Covid-19 en las comunidades vulnerables. Y tampoco nos ayuda a organizarnos para apoyar a las comunidades vulnerables de manera específica.»

Suzanne Obiorah, Centro de Salud Comunitario Somerset West de Ottawa.

La Ley contra el racismo de Ontario permite al gobierno ordenar la compilación de datos basados en la etnicidad en diversos sectores, pero la provincia sostiene que los proveedores de atención a la salud no están autorizados a hacer lo mismo por consideraciones de privacidad.

Según Suzanne Obiorah, la pobreza significa que es más probable que los grupos marginados tengan que seguir trabajando durante la pandemia, a menudo en primera línea, como personal de limpieza, conductores de autobús y empleados en las tiendas de alimentos.

Dado que aproximadamente la mitad de las muertes relacionadas con el Covid–19 en Canadá ocurren en los centros de atención a las personas de la tercera edad, los gobiernos tanto federal como provinciales han podido reelaborar su enfoque para dar prioridad a la población de edad avanzada. «Pero lo que permitió poder elaborar ese enfoque fueron justamente los datos», dijo Suzanne Obiorah.

La directora de atención primaria en el Centro de Salud Comunitario Somerset West de Ottawa, junto a un grupo de profesionales médicos afrocanadienses, está pidiendo a los funcionarios del gobierno de Ontario que ordenen inmediatamente la recopilación de datos basados en la etnicidad y los rasgos sociodemográficos.

«Sin la base de la evidencia, las experiencias injustas de las poblaciones marginalizadas son desestimadas como anecdóticas y no se priorizan las intervenciones», dijeron en una carta abierta al gobierno de Ontario.

La semana pasada, la responsable de la salud pública en la provincia de Alberta se comprometió a considerar la recopilación de datos basados en la raza. «Sabemos que ciertos grupos de personas enfrentan una situación de desventaja sistémica», dijo la doctora Deena Hinshaw, añadiendo que se podría trabajar con los grupos de las Primeras Naciones para obtener datos específicos del sistema provincial.

La doctora Anna Banerji, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en Toronto, recoirdó que durante la pandemia de gripe H1N1 en 2009, los indígenas de Canadá tenían seis veces y media más probabilidades de acabar en unidades de cuidados intensivos.

«Saber que estas comunidades están en mayor riesgo por múltiples razones debería ser un llamado a la acción», dijo Banerji, quien añadió que: «Decimos que este virus afecta a las personas por igual. En realidad no es así. Afecta a la gente que no tiene los recursos como para no trabajar, para comprarse guantes y para cuidarse.»

Fuentes: CBC / C. Glover / Canada Press / RCI